Elden Ring: Xbox Multiplayer Access Problemer fikset

I går delte vi en nyhet som informerte deg om at siden lanseringen av Elden Ring har mange spillere på Xbox ikke fått tilgang til spillet, siden da har FromSoftware-teamet vært stille, men nå kan vi bekrefte at du ikke vil ha noen problemer. få tilgang til spillets flerspillerfunksjoner.

Fra nå av kan du invadere, bli invadert, spille i samarbeid eller lese hjelpemeldinger etterlatt av andre spillere i verden. For øyeblikket er kalibreringene riktige for alle versjoner av Xbox, så i noen timer bør du ikke ha noe problem med å få tilgang til den.

Fikset Ring of Elden flerspillerproblemer.

For øyeblikket er det ingen nyheter om de neste oppdateringene som spillet vil motta, det er sant at på Xbox Series X kan Elden Ring spilles veldig bra, åpenbart trenger den fortsatt en optimaliseringsløsning for for eksempel å stabilisere bildefrekvensen og fikse andre mindre problemer. med skygger og boligetterslep på korte avstander.

Vi håper at FromSoftware i løpet av de neste dagene vil gi detaljer og datoen for den første store oppdateringen av spillet.