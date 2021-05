Eldre mann har amputerert bein på østerriksk klinikk Østerrike

Et østerrikskt sykehus kuttet av en pasients feil ben på torsdag og beskyldte det for menneskelige feil for å ha kalt det en “tragisk feil”.

Den eldre pasienten lider av en rekke plager, ifølge en rapport fra Freestat-klinikken i en by med samme navn nær den tsjekkiske grensen. Tidligere sykdommer hadde påvirket bena hans, og venstre ben måtte trenges deaktivert.

“Tirsdag 18. mai ble en 82 år gammel mann amputert feil ben til tross for kvalitetssikringsstandarder,” sa klinikken og la til at feilen først ble lagt merke til under en bandasjebytte torsdag. morgen.

“Vi må finne ut hvordan denne feilen og denne feilen kunne ha skjedd. Jeg vil be om unnskyldning offentlig her,” sa Norbert Fritz, klinisk medisinsk direktør.

Østerriksk Nyhetsutgivelse i dag Rapporterte at feilen først ikke ble identifisert på grunn av pasientens sykdom. Det sa at 82-åringen allerede var blitt bedt om å bekrefte, men uttrykket hans var lavt.

Feilen ser ut til å ha skjedd kort tid før operasjonen, da leggen som skulle amputeres ble markert, sa sykehuset.

“Dessverre var feilen å fjerne høyre ben i stedet for venstre, noe som skjedde under en rekke uheldige omstendigheter,” sa det og la til at det undersøkte hva som skjedde og gjennomgikk standardene.

Pasienten har blitt tilbudt psykologisk hjelp og må gjennom en ny operasjon for å fjerne venstre ben fra midten av låret.

“Kirurgi er planlagt snart,” sa klinikken.

Reuters bidro til denne rapporten