«Atominntekter vil være hundrevis av millioner euro høyere enn i et gjennomsnittsår.»Statsminister Alexandre de Croo sa onsdag under programmet «De Ochtend» (Radio 1 -VRT), som en reaksjon på de store fortjenestene Electrabel har gjort.

Electrabels resultater for 2021 tillot at 1,24 milliarder euro i utbytte ble sendt til Engie – morselskapet – som skrev L’Echo og De Tijd i sin utskrift på onsdag. Ifølge Patrick Goscent, finansdirektøren, er dette i tråd med Electrabels policy, som forutsetter en utbetaling på mellom 65 og 75 % av tilbakevendende resultater for morselskapet. Saldoen vil bli tilbakeført til Electrabel-kontoene «For å gjøre det mulig for Electrabel å fortsette sitt investeringsprogram». «Det er en mekanisme, kjernefysisk leie, som garanterer det.»Alexandre de Croo svarte.

«I alle beregningene vi gjør, er årets atominntekter mye høyere enn i fjor. Dette vil påvirke Electrabels overskudd. Dette er en av inntektskildene for å redusere energimerverdiavgift og produksjonsavgifter.»sa statsministeren. «I tillegg må Engy bevilge tilstrekkelige midler til å sikre at de kan oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med avviklingen av reaktorene. Operatøren må bære de fulle kostnadene.» Husk Alexandre de Croo.