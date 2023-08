Electronic Arts Inc. og Ascendant Studios slipper Immortals of Aveum lanseringstrailer?

Electronic Arts Inc. og Ascendant Studios har sluppet lanseringstraileren for Immortals of Aveum? på den nye singelen «All Time Great» av rapperen og musikeren Jufu, som har slått seg sammen med This Group Productions. Denne traileren feirer den kommende utgivelsen av Immortals of Aveum, det magiske førstepersonsskytespillet for én spiller som lanseres 22. august 2023 på PlayStation 5, Xbox Series X|S og PC via EA-appen, Steam og Epic Games Store. Ser du lanseringstraileren til Immortals of Aveum?

på rapperen og musikeren Jufus nye singel «All Time Great». Dette kraftfulle sporet fra Brooklyn-rapstjernen Jufu er akkompagnert av spennende spillsekvenser fra Jak og hans andre Immortals, Luriums eliteorden av trollmenn. Traileren er fullpakket med fartsfylte kamper, fantastiske miljøer og grafikk, alt satt til et tempo som garantert vil ha lytterne klare til å redde kongeriket.

I Immortals of Aveum tar spillerne kontroll over Jak, som oppdager at han er en «Unforeseen», en person som demonstrerte medfødte magiske evner senere i livet, som finner seg selv, motvillig, fanget midt i en krig. Under veiledning av den mektige general Kirkan og en eliteorden av magikere kalt de udødelige, må Jak gripe en eldgammel artefakt kjent som Sigil og mestre magiens tre farger – blå, grønn og rød – for å beseire Sandrakk, den mektige krigsherren av Rasharn, og hans mystiske løytnant, hånden. Med mektige trollmenn og legioner av soldater på hver side av Everwar, må Jak og de udødelige avdekke mysteriene i Aveums urolige fortid hvis de skal snu strømmen mot Everwar.

Immortals of Aveum er tilgjengelig 22. august på PlayStation 5, Xbox Series X|S og PC via EA-appen, Steam og Epic Games Store for $59,99 (PC) og $69,99 (konsoller). Spillere som kjøper Deluxe Edition for €69,99 (PC) og €79,99 (konsoll) vil motta en unik sigil, tre ringer, to armbånd og tre totem, alle verdifulle utstyrsdeler i kampen for å redde Aveum. EA Play Pro-medlemmer vil ha tilgang til Deluxe Edition i EA-appen.