Elektrisitet | Norge kan redusere eksporten ved mangel

(OSLO) Norge, en stor elektrisitetsleverandør til Europa generelt, kan kutte eksporten hvis det blir et kraftig fall i vannkraftreservoarene, meldte regjeringen fredag, noe som førte til at europeisk politi er tilstede i sektoren.

Det skandinaviske landet trekker nesten all sin elektrisitet fra rundt 1700 vannkraftinstallasjoner, og er svært avhengig av nedbør for å drive økonomi, varme og transport, og er spesielt en forkjemper for elbilen.

Regjeringen foreslo fredag ​​tiltak for å beskytte Tyskland, Storbritannia, Danmark, Nederland, Sverige og Finland mot risikoen for rasjonering ved svikt i strømforsyningen. Reservoarer i landet.

«I ekstreme tilfeller kan vi sette grenser for forbindelser til utlandet», altså kablene som forbinder Norges strømnett til europeiske land, erklærte olje- og energiminister Terje Ösland. Pressekonferanse.

– Dette er et kraftig verktøy som norske familier og/eller grupper kan vurdere når det er en reell risiko for rasjonering, forklarte han.

Selv om det ikke er medlem av EU, er Norge nært knyttet til det gjennom sitt medlemskap i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), som sørger for fri bevegelse av tjenester og varer, inkludert elektrisitet, mellom stater.

MR. Ausland lovet.

Som svar sa den europeiske tilsynsmyndigheten ESA at «enhver handling som fører til restriksjoner på det indre energimarkedet i EØS er bekymringsfull».

– ESA vil nøye vurdere de planlagte handlingene (Oslo, red.anm.) og åpne en dialog med Norge om dem, sa dens talsmann Jarl Hedland i en e-post til AFP.

Overfor lave nivåer av reservoarene på grunn av relativt tørt vær, hadde ministeren allerede antydet muligheten for å redusere elektrisitetseksporten i fjor sommer og oppfordret energikonsernene til å favorisere å heve reservoarene fremfor å prøve å dra nytte av høyere priser ved å generere høyere priser. .

Kunngjøringen ga ham kritikk fra elektrisitetsnettoperatører i andre nordiske land, der strømtariffer har steget etter kutt i russisk gassforsyning.

Konkret foreslår regjeringen i dag å lovfeste strømprodusentenes ansvar for forsyningssikkerhet, tvinge dem til å utvikle strategier og fremfor alt gi myndigheter mulighet til å gripe inn i forvaltningen. Vannressurser ved risiko for knapphet.

I 2021 eksporterte Norge rekordhøye 25,8 TWh. Etter å ha trukket fra importen, var nettoeksporten 17,6 TWh, sa det nasjonale statistikkbyrået SSB.