Elektriske lastebiler – Volvo utvider rekkevidden til FE og FL med det halve: opptil 450 km!

» Si Mr. Volvo Trucks, kan du ikke gjøre autonomien til dine elektriske lastebiler litt lengre? Eldre folk vil sannsynligvis kjenne igjen dette reklameslagordet fra slutten av 1970-tallet for en Cadbury fingergodteri. Det gjelder godt for den dramatiske økningen i autonomi til FE og FL speditører.

+ 42 % av energikapasiteten

Spontant kan man være tilbøyelig til å tro at en betydelig økning i energikapasiteten til batterier oppnås ved å legge til en eller flere enheter. Når det gjelder Volvo FE og FL elektriske lastebiler, endres ikke antallet. Flere celler eller økt energitetthet på grunn av fremskritt innen teknologi? Produsenten spesifiserer ikke.

Faktisk drar disse to modellene, som var de første som dukket opp elektriske i katalogen, fordel av de nye 44-tonns monterte enhetene til FH, FM og FMX som ble lansert på slutten av fjoråret. Ved ankomst er gevinsten imidlertid imponerende, slik at du mer komfortabelt kan utføre en daglig tur uten å gå gjennom ladeboksen.

Uten elektromekanisk kraftuttak øker autonomien for henholdsvis distribusjonsbruk til 450 og 300 km på 16,7t FL Electric og 27t FE. Når det gjelder sistnevnte, er tallene forskjellig mellom arkene som allerede er oppdatert på produsentens hjemmeside og pressemeldingen datert 20. juni 2023. I dokumentet utstedt til journalister er rekkevidden redusert til 275 km. Forespørsler som legges inn nå vil bli oppfylt fra og med neste høst.

5000 elektriske lastebiler senere

Siden produksjonen av sine elektriske lastebiler startet i 2019, har Volvo Trucks solgt mer enn 5000 enheter til kunder i nesten 40 land. Etterkommerne av F-serien, FL og FE, ble gradvis tilpasset til å være lavere emitterende.

For eksempel ble 27t tilbudt i en hybridversjon fra 2011. Takket være litiumbatteriet reduseres drivstofforbruket og karbondioksidutslippene med 15 til 20 %. Syv år senere avduket det svenske selskapet FLs 16,7 tonns toakslede elektriske motor. Batteriet kan bestå av to til seks 50 kWh-enheter, for strømkapasiteter mellom 100 og 300 kWh. Dette tilsvarer en maksimal rekkevidde på 300 km med høyere fairing.

I 2023, etter nesten 4 år med markedsføring, har enhetskapasiteten til enhetene nesten doblet seg, og nå 94 kWh. Med seks elementer har denne elektriske varebilen 564 kWh, noe som forklarer en maksimal rekkevidde på 450 km, en økning på 50 %. Det samme gjelder den 2- eller 3-akslede FE Electric, som takket være sin supertalenterte fire-enhet strekker seg fra 200 til 300 km i arbeidsradius.

Økt nyttelast i stedet for rekkevidde

Jessica Sandström, Senior Vice President for Product Management for Volvo Trucks, tilbyr en annen mulighet til å dra nytte av enhetenes økte enhetskraftkapasitet: Noen ganger er maksimering av nyttelast viktigere enn maksimering av rekkevidde. Vi samarbeider tett med våre kunder for utvelgelse Den mest passende løsningen for deres behov. Konkret, med en autonomi økt med 50 %, er det mulig å ta fatt på færre enheter. Nyttelasten økt med 500 kg per slettet eksemplar.

Ingenting endrer seg med tanke på motoren. Grunnenheten gir en nominell effekt på 165 kW (225 hk) som kan økes til 200 kW på topp. Tilgjengelig i kort eller sovekabine, FL er fornøyd med en enkelt motor under 600 V. Den utvikler et maksimalt dreiemoment på 425 Nm. Tallene er doblet i FE med to motorer: 330-400 kW, 850 Nm. Den leveres med nedre førerhus.

Lad opp

For både 16,7t og 27t styres motoren av en to-trinns automatkasse uten clutch. Bytte fra det ene til det andre gjøres uten strømbrudd. Å gi Volvo FE og FL en oppladning er interessant, siden den inkluderer en 22kW AC-enhet og opptil 150kW likestrøm.

I følge produsenten vil å erstatte Volvo FL- eller FE-diesellastebilen med sin karbonnøytrale elektriske versjon forhindre utslipp av rundt 30 tonn karbondioksid per år over en strekning på 50 000 km.

De to modellene kan monteres på forskjellige måter og kan utstyres med elektrisk eller mekanisk kraftuttak på forespørsel. For eksempel har DHL og transportøren Mauffrey Volvo FE og FL Electric i sine flåter i flere måneder.

