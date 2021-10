Element One: Chat-pakke for WhatsApp, Signal og Telegram

Chat-tjenesteleverandøren med samme navn, Element One, introduserer et tilbud som lar brukere bruke ikke bare den distribuerte Matrix Messenger, men også WhatsApp, Signal og Telegram. I tillegg til disse mellomtjenestene – praktisk talt ubegrenset – inkluderer dette tilbudet overnatting.

Element One – i motsetning til all annen matriseprogramvare – er enkel å bruke som en fullstendig leverandøradministrert tjeneste. Så takket være gateway-funksjonaliteten kan brukere av andre meldingsapper enkelt bytte fra en applikasjon til en annen. Elementet antyder imidlertid på forhånd at samtaler med eller uten videooverføring ikke vil fungere mellom ulike nettsteder.

WhatsApp er akkurat som WhatsApp

I tillegg hindrer ikke en slik endring datainnsamling, for eksempel WhatsApp. Selv om Element og Matrix er anstendige budbringere med ende-til-ende-kryptering, vil det også stoppe innenfor rammen av deres eget operativsystem. Ifølge utviklerne jobber de for tiden med sistnevnte prosess.

Element One koster USD 5 per bruker per måned. Leverandøren tilbyr også Microsoft Groups og andre gatewayer, inkludert Slack. Disse er tilgjengelige mot en ekstra kostnad eller inkludert i andre lisenspakker.