Elfenbenskysten vant Africa Cup of Nations 2024 hjemme mot Guinea-Bissau (2-0) i Abidjan lørdag. Elefantene leder gruppe A, som inkluderer Nigeria og Ekvatorial-Guinea.

Tidligere Lens-kaptein Sego Fobana, som nå spiller for Al Nasser i Saudi-Arabia, skjøt i et angrep fra innsiden av området i det 4. minutt. Han forlot Guinea-Bissaus keeper Oberyn Joko fra Franks Borines hjelpeløs i Challenger Pro League. I varmen og fuktigheten på Alassane Ouattara Olympic Stadium gledet Jean-Philippe Grasso det ivorianske publikummet, doblet ledelsen med en utligning i motstanderens område og satte laget sitt unna en gang for alle (58.).

På ivoriansk side er ikke Jean-Thierry Lazare Amani (Union Saint-Guillois) på kamplisten. Tidligere Anderlecht og Zulte Waregem Issa Doumbia kom på slutten av kampen, mens en annen eks-Mauve, Christian Kouamé, beholdt drakten. I Guinea-Bissau var Djokovic den eneste representanten for det belgiske mesterskapet ettersom Carlo Prosper Mendy var fraværende på notene og SCV-spissen Jinho Kano var på benken.

Kampen gjenopptas søndag mellom Nigeria og Ekvatorial-Guinea klokken 15.00. I gruppe B møter de egyptiske faraoene Mosambik klokken 18.00, mens Ghana møter Kapp Verde klokken 21.00.