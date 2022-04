Eli Simon avslører hvem han skal stemme på i presidentvalget og hetser til skjellsord

Deretter Jacques Dutronc og Renaud, Eli Seymours tid til å dele sine politiske synspunkter i forkant av første runde av presidentvalget. Men med tanke på kritikken bakfra blir det trolig den siste. Hvis Eli Simone lover å være vitser og politikk»For det blander seg dårligFolk føler seg angrepet, og så føler folk seg ydmyket.» I en uttalelse dedikert til ham på TF1FDet er bemerkelsesverdig at han for egen regning lærte at kunstner og politikk ikke gikk bra.

Gjest på settet Buzz TV (Figaro) 31. mars bestemte artisten seg faktisk for sitt valg. Som i 2017 vil Eli Seamon stemme på Emmanuel Macron. «Jeg vil stemme, det er sikkert. Jeg vil stemme på Macron, jeg sier lol! Men så jeg går ikke på møter», sa han før han avsluttet. «Jeg stekte meg med halve Frankrike. Jeg er litt lei meg fordi det er tull å blande politikk og kunst.«

Så ifølge den bekymrede rektoren provoserte denne kunngjøringen et rop av fornærmelser på sosiale nettverk. I en TF1-uttalelse avslørte han en av meldingene han mottok: «Trenger du så mye penger for å snakke tull på TV?«

For noen dager siden bekreftet også Eli Seymour sine uttalelser. «Jeg (Emmanuel) sa i dette populære programmet at jeg skulle stemme på Macron. Jeg kan … å nei … jeg vil ikke forplikte meg«Den 58 år gamle skuespilleren ble bekreftet av sendingenEuropa 1, Før han bekreftet løftet sitt. «Ærlig talt, jeg kan ikke se noen andre stemme, det er alt.» Alt er sagt.