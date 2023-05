Energiminister Tini van der Straeten godkjente forrige fredag ​​den føderale utviklingsplanen for 2024-2034 for Elia, operatøren av det belgiske elektrisitetsoverføringssystemet. Denne planen legger opp til forbedringer av strømnettet til en estimert kostnad på 7,2 milliarder over ti år. En betydelig investering som delvis vil bli overført til regningene til innbyggere og bedrifter.

Nødvendig og lønnsomt

Dermed legger planen opp til en 78 % økning i energioverføringstariffene fra rektor, som legges direkte til regningen din. For tiden er denne kostnaden i gjennomsnitt 5 % av husholdningsregningen. Så disse 5 % kan fort bli til 7 til 8 %.