Elimination Chamber: Hvem vil hjelpe frøkenen?

Advarsel! Følgende er hovedspoilere for Elimination Chamber-resultatene.



Miss Kickoff konfronterte Ray Mysterio, men han bommet på kampen med motstanderens raske tilbakefall.

Etter kampen sa The Miss i et intervju at hun var ufør og at avgjørelsen var urettferdig. Han la til at han ville kontakte en partner for å hjelpe ham. En rapport som foreløpig er uten nyheter.

Men hvem er frøken sin partner for å konfrontere Ray og Dominic Mysterio? I følge PWInsider og Fightful svarte nettstjernen Logan Paul. Faktisk vil Logan gå tilbake til en potensiell kamp på WrestleMania 38 mot Paul Miss og Mysterious med ham.

Logan Paul spilte noen WWE-opptredener, inkludert Kevin Owens’ fantastiske på den siste WrestleMania 37. Tenk deg å kunne finne ut mer om Miz sin partner under neste utgave av RAW 21. februar 2022.

Alle WWE Elimination Chamber-resultater finner du her, og du kan se en anmeldelse av showet nedenfor:

Bildekreditt: WWE