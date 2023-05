Elio de Rubo møtte paven i Vatikanet

I følge opplysninger fra Sørlig informasjon, Elio de Rubo skal møte paven for å spesifikt diskutere krigen i Ukraina. «Jeg hilste først dets innsats for fred i verden og det viktige arbeidet til dens ambassadører (apostoliske nuncios),» sier Elio de Rubo. «Jeg ønsket velkommen hans initiativ til å overlate til presidenten for den italienske synoden 21. mai oppgaven med å sette en kurs for fred i Ukraina. Etter den ukrainske motoffensiven insisterte jeg på at denne innsatsen skulle følges av en forhandlet våpenhvile. Paven hjalp tilsynelatende med å finne en vei til fred i Ukraina. Jeg nevnte også den fortsatt uløste israelsk-palestinske konflikten. Han var bekymret», rapporterer våre kolleger.

