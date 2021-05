Elisabeth Harr: Festivalutstillingen / Hana Miletić: Patchy – Kunngjøringer

www.kunsthall.no

I mer enn 50 år Elisabeth haarr har vært en av Norges viktigste kunstnere, og har jobbet siden slutten av 1960-tallet med tekstiler på flere forskjellige språk. Fra tidlig eksperimentering med tapetets potensial som moderne visuell kunst til politiske verk med et aktivistisk budskap på 1970-tallet, og påfølgende skulpturelle installasjoner av tepper, bannere, figurer og gardiner, ga Haarrs arbeid viktige bidrag til mottakelsen av tekstiler som materiale i dagens kunst. Å takle temaer som feminisme, antifascisme og miljøvern, er Haarrs verk minst like relevante i dag som for 40 år siden. Festivalutstillingen vil være den hittil største utstillingen og vil inneholde nye arbeider i kombinasjon med et utvalg av sentrale verk fra forskjellige tider. i sin carrer.

Haarrs kunst er både anti-elitistisk og avantgarde, samtidig gjenkjennelig og eksperimentelt transgressiv. Den kombinerer interessen for tekstilens materialitet og historie med en kritisk feministisk tilnærming. På denne måten hjelper Haarr til å få fram “en annen historie”, og peker på kunnskapen om tekstilproduksjon som historisk generisk, og kvinners bidrag til kulturhistorien blir ofte oversett. Som med sin forgjenger på tekstilområdet Hannah Ryggen, var politiske protester tydelige i mange av Haarrs tidlige arbeider, og dreide seg om kvinnekampen, beskyttelsen av miljøet og en maktkritikk. I dag presenteres politiske årsaker med samme kraft, men uttrykket spilles i større grad med spesifikke materielle ressurser lastet symbolsk.

I en ny serie arbeider med tittelen Tepper for flyktninger Haarrs politiske engasjement kommer til syne gjennom materialer som betegner omsorg, varme og beskyttelse, skapt som svar på den nåværende flyktningkrisen og medierapporter fra blant annet Moria-leiren på Lesbos. Men verkene er også et uttrykk for en mer generell refleksjon over den nåværende ubalansen mellom vår velstående del av verden og de fattigere regionene. Som mange av Haarrs tidligere verk, har Tepper for flyktninger Uttrykk en grunnleggende humanisme og sosial forpliktelse som oppfordrer oss til å konfrontere urettferdighet med kollektiv sinne og kjærlighet.

Protestbanneret er et kunstnerisk format som Haarr har kultivert og utviklet gjennom sin karriere. Utstillingen vil inneholde flere nye arkitektoniske plakater, kolonner og figurer, samt skulpturelle gardiner som dialoger med arkitekturen i Bergen Kunsthall. De nye verkene vil bli lagt til i et utvalg av eldre verk, og utstillingen vil omfatte flere verk som først ble vist i de samme salene i Bergen Kunsthall (den gang Bergens Kunstforening) i 1983. Det personlige og det intime spiller også en sentral rolle., og temaer som tap, hukommelse og smerte kommer til uttrykk i flere av de nye verkene, som holdes i en nøktern palett av tekstiler i hvitt, svart og jord.

Utstillingen vil bli ledsaget av en ny bok med nye tekster av Are Blytt, Elisabeth Byre, Cecilie Løveid, Steinar Sekkingstad, og en samtale med Elisabeth Haarr og Eline Mugaas. Utgitt av Bergen Kunsthall og Sternberg Press.

Elisabeth haarr (f. 1945, Hamar) bor og arbeider i Kristiansand.

En ny utstilling av en kunstner med base i Brussel og Zagreb Hana Miletić Den består av en serie små håndvevde tekstilverk fra hans pågående serie “Materials” (2015–), sammen med et større verk med vevde elementer som nesten arkitektonisk dekker en stor del av en av veggene i utstillingsrommet.

Hana Miletić har de siste årene utviklet en annen tilnærming til tekstilarbeid der hennes delikat utformede gjenstander skriver en annen feministisk historie om teknologien og fremdriften som oppstår fra vevstolen (datamaskinens forløper). Miletić har bakgrunn fra dokumentarfotografering og er en ivrig observatør av sosiale virkeligheter som ofte ikke blir lagt merke til i det offentlige rom. Mens formene på tekstilverkene hans, ofte beskrevet som “lapper”, kan virke abstrakte ved første øyekast, er de faktisk basert på fotografier av midlertidige reparasjoner Miletić gjør i urbane rom. I dette tilfellet er arbeidene basert på funnet reparasjoner av infrastruktur, kjøretøy (som speil, frontlykter og vinduer) og arkitektoniske elementer som ble reparert på en kreativ og improvisert måte.

Reproduksjon av reparasjoner og veving av “uregelmessige samlinger” (Anna L. Tsing) er en del av Miletićs bevissthet om reproduktiv omsorg og arbeidskraft, fortsatt undervurdert i moderne samfunn. Innlemmer mer og mer resirkulerte fibre for å produsere sitt arbeid, de fleste av materialene som Miletić brukte til verkene, er tradisjonelt funnet i norsk håndverk (rå ull, lin og hamp), mens andre historisk har blitt importert (metaller og plast)., Peker til de hundre år gamle utvekslingsnettverkene der tekstiler er satt inn. Med fusjonen av naturlige og kunstige materialer utforsker kunstneren ideene rundt kapitalistisk produksjon og begjær, og kompliserer påstandene om at naturen er atskilt fra kulturen, samtidig som han erkjenner ikke-uskylden hun lever og arbeider i.

Hana Miletić (f. 1982, Zagreb, dagens Kroatia) kom først til Belgia i 1990 og bor og arbeider i dag i Brussel og Zagreb. I tillegg til utstillinger, tilrettelegger det for samarbeidsworkshops og organiserer programmer for samtaler og visninger med mennesker og grupper som deler disse bekymringene.

Festivalutstillingen

Bergen Kunsthalls flaggskiputstilling ble etablert i 1953 og har en storstilt utstilling med nye verk av en norsk kunstner hvert år, i forbindelse med Bergen International Festival (Festspillene i Bergen). Utstillingen regnes som den viktigste enmannspresentasjonen for en norsk kunstner i hjemlandet og skaper en nasjonal debatt om den nyeste teknikken, i likhet med Turnerprisen i Storbritannia.

Støttet av Institutt for kultur, Bergen rådhus, Vestland fylkesting, Kulturrådet, Fritt ord, Sparebanken Vest, H. Westfal-Larsen og hans kone Anna Westfal-Larsens Almennyttige Fond, Familien Brynildsens Legat, Grieg Foundation.

