Elite Brit-tropper på historisk Midt-Østen-flyging for å vise makt til ISIS og Russland – World News

Elitetropper fallskjerm i Midt-Østen i dag under den største britiske flukten i regionen siden Suez-krisen.

202 Baras landet i Jordan i en land-, sjø- og luftscene mot Den islamske staten og russiske tropper.

Britiske styrker inkluderte Crack “Pathfinders” som ryddet vei ved å lande i hemmelighet noen dager tidligere.

Operasjonen fant sted 56 miles fra Syrias borgerkrig og 20 miles fra Sarka, fødestedet til ISIS-grunnleggeren Abu Musab al-Zarqawi.

Operasjonen, sammen med 30 jordanske spesialstyrker, vil omfatte det nye hangarskipet HMS Queen Elizabeth, hennes F35B-jagerfly og britiske tyfoner.

Daily Mirror-teamet så bølger av tungt bevæpnede 2 paramilitære tropper som kom fra bare 800 fot i den jordanske ørkenen.

De gikk av fra C-130 troppebærerfly og angrep en “landsby”, mens tyfoner fra Kypros “bombet” “fienden”.

Ett avsnitt sa: “Dette er det vi trener så seriøst for. Det var så nær den virkelige tingen som mulig.”

Fiendestyrker ble aktivert av britiske tropper da luften var fylt med eksplosiver og maskingevær.

Sprekketropper har sluttet seg til Storbritannias 16 luftangrep, en høyt forberedt “global respons” -styrke.

Militære figurer over hele verden fulgte med ærefrykt angrepet.

Etter at fallskjermen var ferdig, ba Mirror brigadegen James Martin, sjef for 16. Air Assault Brigade, om at de viktigste fiendene var ISIS og Russland.

Han svarte: “Alle som vil forstyrre eller undergrave et regelbasert system er en potensiell motstander.”

Det er dusinvis av terrornettverk i borgerkrigen ved den syriske grensen, inkludert ISIS.



I Sarka er det mange flere tilhengere av al-Qaidas al-Zarqawi, som ble drept av amerikanske styrker i 2006.

Russiske og iranske tropper presser mot vestlige interesser der gjennom fullmektige militser eller terrorgrupper.

Brigadier Martin ble også spurt om rask bruk av sperren for å komme inn i målområdet.

Han sa: “Hvilken bedre måte enn dette å bevise formålet ditt i fart, så hvor besluttsomme er dine motstandere og allierte forstår?”

De fiendtlige handlingene til “sub-portal” krigen, Russland, Kina og Iran, faller under de røde linjene i Vesten for å gå i krig.

Han la til: “I denne verdenen av konflikt og konkurranse, deres underport, det grå rommet, er fallskjermhopping en måte å få tropper rundt hele verden raskere.

Seksti-fem år etter Suez-krisen ble russisk sikkerhetsvedlegg Denis Kidry inspirert av britisk trening.



Elite Pathfinders utførte tidligere et fall på 12.000 fot i landingssonen.

Den 25 år gamle kapteinen “Jim” fikk snakke om jobben sin og sende ham hvor som helst i verden etter noen timers varsel.

Han sa: ”Vi går videre enn hovedstyrken og forbereder landingssonen.

“Noen ganger er vi de eneste øynene og ørene som noen har på bakken.”