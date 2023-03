Elizabeth Bourne brukte 49,3 på nasjonalforsamlingen og utbrøt: «Jeg er så sjokkert»

Elizabeth Bourne sa torsdag kveld at hun var «dypt sjokkert» over ropet fra opposisjonen i nasjonalforsamlingens halvår da hun tok tak i regjeringens anklage om pensjonsreform innen 49.3.

Denne artikkelen lar teksten vedtas uten folkeavstemning, men utsetter regjeringen for en sensurbevegelse. «Jeg er ikke sint. Jeg er veldig sjokkert,» sa statsministeren på TF1. «Parlamentet, nasjonalforsamlingen, et sted for debatt. Hvis vi ikke vil lytte til hverandre, reflekterer det at et visst antall grupper ikke respekterer våre institusjoner (…) kaos, uorden. Den ydmyke franskmannen som betaler konsekvensene», vurderte hun.

Fransk regjering er fortsatt sterk med 49,3 for pensjonsreform: «Elizabeth Bournes dager er utvilsomt talte»

Ifølge henne er anvendelsen av Grunnlovens 49.3 som er et produkt av et «kollektivt vedtak» «ikke en individuell sak».

«Dette er ikke en individuell sak. Det vi snakker om er en viktig del av vår sosiale modell og vår evne til å reformere den for å sikre bærekraften.»

Han avgjorde at sensurforslagene som var under forberedelse var «gjenstand for en avstemning» og at «denne avstemningen til slutt vil være for eller imot reformen.»

Etter at opposisjonen anså artikkel 49.3 som en «paragraf i handling», slo han igjen fast at «den eneste måten å finne bedre løsninger for landet vårt på er å søke kompromisser og lytte til fagforeningene».

«Vi har beveget oss mye» sammenlignet med den første talen vår, forsikret han.

Han sa også at han «aldri sluttet å snakke» med Laurent Berger, sjef for CFDT, den første franske fagforeningen som oppfordret til en 9. dag med streiker og demonstrasjoner med alle andre fagforeninger torsdag kveld. Torsdag 23. mars.