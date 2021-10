Elizabeth II er koden hun bruker når hun føler seg dårlig på en kongelig begivenhet

“Skuffelse”

, Elizabeth II måtte følge anbefalingene fra legene hennes og

Legg igjen ditt bidrag på COP26

1. november En uke etter den sjokkerende kunngjøringen om at han ble innlagt på sykehuset onsdag kveld 20. oktober, er majesteten og helsen fortsatt bekymringsfull, til tross for en strålende form i en alder av 95 år. Mulighet til å huske at dronningen har sine egne hemmelige koder i tilfelle alvorlige slag under offisielle arrangementer.

“Hemmelig start”

Dette er et relativt kjent faktum: Sovereign bruker sin Loner-veske for å matche dagens fargerike dekor. Send henne meldinger arbeidere. Hvis moren til prins Charles passerer ham fra den ene hånden til den andre, vil hans nærmeste venner vite at han ikke vil gå for alltid. Ligger antrekket på gulvet? Rødvarsling, hun ville ikke være der ett minutt til. Den “hemmelige starten” brukte han under sitt syv tiår lange styre.

© AFP

Da han dro til Westminster Abbey 13. oktober, under arrangementet der stokkspørsmålene hans ble stilt, hadde Elizabeth II forberedt en manøver. “Dronningen gikk med på en mindre viktig identitet med sine kongelige medhjelpere hvis hun var for trøtt eller syk.”, Lærer vi av britisk presse?. Identiteten, som til dags dato ikke er avslørt, ble til slutt brukt.

“Etter kunngjøringen som instruerer henne om å hvile, utfører dronning Windsor lette plikter på Castle.”, sa Buckingham Palace i en nylig uttalelse.