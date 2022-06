Elizabeth II: Fantastisk grunn til at dronningen ikke har pass eller førerkort

Dronningen har reist til hundrevis av land rundt om i verden, men hun måtte aldri pakke, ifølge passet hennes. Solen. Elizabeth trengte ikke å bekymre seg for å sjekke om hun hadde dette berømte dokumentet med seg mens hun reiste. Når alle må stå i kø ved tollen, kan hennes majestet passere det på et øyeblikk fordi hun ikke engang trenger å eie en.

Dessuten trenger hun ikke å bære reisedokumenter eller bevise sin identitet overfor immigrasjonsmyndigheter. Det gjøres faktisk alltid unntak for den regjerende britiske monarken, og når han reiser utstedes det faktisk pass i hans navn.

Utenriksministeren til hennes britiske majestet krever i hennes majestets navn at alle som er opptatt av henne får reise gratis. Avbrudd The Sun News har også rapportert at han bør få den hjelpen og beskyttelsen han trenger.

Men siden hans andre familiemedlemmer, inkludert prins Philip og prins Charles, måtte ha pass, var de uheldige.

Men det offisielle dokumentet som dronningen ikke burde ha, er ikke bare et pass. Den 91 år gamle dronningen har ennå ikke førerkort fordi de er utstedt i hennes navn.