Elizabeth II lommer en stor sjekk, nok til å muntre henne opp!

For noen dager siden ble dronning Elizabeth II innlagt på King Edward VII Hospital i Marylebone. Til tross for hennes dårlige helse, glemte ikke dronningen sin interesse for hesteveddeløp. Denne lørdagen 6. november vant en av hans kongehester løpet. Fantastiske nyheter for henne som hadde en fin liten sum i lomma. Ikke bekymre deg, Objekos redaksjon har bestemt seg for å fortelle deg om dette. Er du klar?

En sesongmessig forkjølelse for Elizabeth II

Til tross for hennes høye alder og nylige livsvansker, ønsket ikke Elizabeth II å gi opp. Faktisk ønsker dronningen fortsatt å respektere alle sine plikter. Og selv de mest tilbakeholdne. Dessverre, noen ganger fester det seg bare ikke. Det var det som skjedde med henne for noen dager siden. Dronningen må komme i tankene for å hvile litt. Legene bestemte seg for å gi ham en alvorlig hvile for helsen. I en pressemelding utstedt av Buckingham Palace er vi spesielt klar over at dronningen har dårlig helse.

Men hva led hun egentlig av? Vel, vi forteller deg det. Elizabeth II led av en mild sesongmessig rennende nese: “Dronningen godtok motvillig den medisinske uttalelsen om å hvile de neste dagene. Så dronningen måtte hvile i flere dager på Windsor Castle nær London, hvor hun tilbrakte en rekke fengslinger. Selv om hun har fått tilbake formen i dag, har ikke hennes kongelige forlovelse vært i tråd med hennes fysiske tilstand. Men ingenting stoppet ham fra å dra for personlige saker.

Et helikopter for å nå Sandringham Castle

Denne torsdagen 4. november 2021 vil Elizabeth II ha forlatt Windsor Castle. Faktisk ifølge den siste informasjonen Glass, dronning Ettertraktet Nå Sandringham Castle. Ifølge regjeringskilder fra våre kolleger, hadde kongen besøkt sitt hjem i Norfolk i løpet av helgen. Jeg må si at hun gleder seg til å ønske hele familien hennes velkommen til juleferien. Dermed ville hun ha reist for å ta seg av de første arrangementene. Som en påminnelse er dette den første juleferien kongefamilien vil tilbringe uten prins Philip.

De samme legene som hadde lagt til rette for at dronningen skulle gå til Sandringham Castle ba henne hvile. Det er trygt å si at migrasjonen var midlertidig. Også The Flagg Royal flyter fortsatt over Windsor Castle. Når den flyter intakt, betyr det fortsatt at den er majestetens hovedbolig. Så hun kommer snart tilbake.

Elizabeth II vinner hesteveddeløp

Hvis Elizabeth II ikke var i Windsor, ville hun ha fått flere gode nyheter. Faktisk, som en fan av hesteveddeløp, tillot dronningen av England nylig en av hestene hennes å løpe. Seiersveddemål for dronningen som hadde beregnet saken godt. Basert på informasjon fra den engelske siden Royal Center, Denne lørdagen 6. november, gjennom deres Twitter-konto, tok Queen’s Horse førsteplassen.

En seier som kunne bringe tilbake en vakker sum til kongen. Nesten 25.000 pund sterling (omtrent 29.000 euro) er en god fortjeneste som vil få sistnevnte til å glemme legenes anbefalinger. Akkurat som dette kan dronning Elizabeth II gjøre alt.