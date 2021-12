Elizabeth IIs sommelier gir noen hemmeligheter om matvanene hennes

Folk og kongefamilien

Hva drikker dronningen under måltidet? Selger Sammy-tråden sin.

I en alder av 95, dronningen Elizabeth II Kan oppleve noen helseproblemer. Siden den gang har han nylig måttet tilbringe en natt på sykehus og hvile i flere uker, noe som spesielt begrenset hans offisielle reiser. Situasjonen som gjorde engelskmennene svært engstelige.

I dag leverer Dmitry Walters, Sammelier fra den britiske kongefamilien, noen beroligende meldinger fra dronningen. I et intervju Daglig post Han forklarer at kongens leger ville ha rådet ham til å droppe sin daglige martini. “Det er dårlig for leddene hennes. Hun kan ikke drikke for mye når alle disse kongelige forlovelsene er der – det er ikke en drikkejobb.”, røper han.

Les mer> Prins Charles’ Aston Martin ruller med vin og ost

Dronningen passer likevel på å ikke miste glasset med vin under måltidet. Sistnevnte har blitt mer selektiv på spørsmålet med årene. “Jeg velger dronningen, men hun er så krevende fordi hun ikke drikker mye for øyeblikket.”, fortsetter han.

Dmitry Walters avslørte også en novelle som gjorde noen glade. Prins Charles Folk vil elske øl mer enn noen annen og tro at det er bedre for helsen din. «I alderdom hadde han ideen om at han ikke kunne drikke vin slik at han skulle bli syk, så uvanlig måtte jeg late som jeg var en ølpredikant for ham. Jeg tør ikke fortelle ham at øl er verre enn vin., Han tror.