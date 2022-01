Elizabeth kunne ikke tilbringe ferien i Sandringham

I år ble dronning Elizabeth tvunget til å revurdere rutineplanene sine før hun returnerte til sitt hjem i Sandringham. Dronningen har kongelige boliger: Buckingham, Holyroodhouse, Windsor, Palmoral og Sandringham, de to sistnevnte private boligene.

Før pesten dro dronning Elizabeth til sine palasser med årstidene, akkurat som dronning Margaret av Danmark gjorde. Sommer i Palmoral, tilbake til Buckingham før skolen i Buckingham (nå under bygging), vinter og ferier i Sandringham, rett før påske om vinteren. Hele denne bestemte rytmen har blitt fullstendig snudd med koronaviruskrisen. Queen emigrerte til Windsor, som ble sett på som en trygg måte å sette opp en boble rundt suverenen og hans kone.

I 1862 kjøpte dronning Victoria Sandringham Hall i Norfolk for sin sønn, prins Wales, og senere kong Edward VII. Sistnevnte fant en bolig for trang etter hans smak og beordret at den ble ødelagt i 1865, og bygget det røde mursteinfortet vi nå kjenner. På sin tid hadde Sandringham allerede moderne fasiliteter med gasslamper.

I 1886 kjøpte kong Leopold II et dueslag til slottet for å huse fuglene han hadde gitt til sin kusine dronning Victoria.

Godset har omfattende jaktmarker og forskjellige herregårder, inkludert Anmar Hall, som ble gjort tilgjengelig for hertugen og hertuginnen av Cambridge etter et langt opphold der av dronningens fetter, hertugen av Kent.

Havet er et lite stykke unna, og det er ikke uvanlig å se Cambridges spasere langs kanten av vannet med barna sine eller engasjere seg i sandslott.

Det var i Sandringham at dronning Alexandra, kong George V og kong George VI, faren til dronning Elizabeth, døde. Suverenitet er vant til å bli der 6. februar, som markerer begynnelsen på dens styre.

For tiden utstilt sammen med Kristen Stewart, ble selvbiografien “Spencer” satt i 1991 i bakgrunnen av julen i Sandringham, der prinsesse Diana skal ha bestemt seg for å gjenvinne sin uavhengighet.