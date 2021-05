Elizabeth Warren: Demokrater er tilbakeholdne med å nominere en kvinne i 2020 | Elizabeth Warren

I en ny bok, Massachusetts Senator Elizabeth Warren Partiet sier at det er motvillig til å nominere en annen kvinne, noe av grunnen til at hun tapte løpet for den demokratiske presidentkandidaten i 2020.

“Jeg måtte løpe mot skyggene til Martha og Hillary,” skriver Warren Fortsette, Som vil bli utgitt på tirsdag, Washington Post Kunngjort.

Hillary Clinton, tidligere New York-senator og utenriksminister, tapte mot Donald Trump i presidentvalget i 2016.

Martha Cogley, statsadvokat i Massachusetts, tapte valget i 2010 Det amerikanske senatet Ted Kennedy, mangeårig for Scott Brown, 2014-valget for Charlie Baker.

Begge kvinnene startet som favoritter, men led tap Demokrater På den nasjonale arenaen.

Warren ledet opprinnelig den demokratiske forkjøpet i 2020. I sin bok, Post Sa, Hun gjentar en samtale med mannen Bruce Mann: “Baby, du kan faktisk gjøre dette. Du kan være president.” Warren skriver også om å forestille seg innvielsen sin.

Men han vant ingen stater Tilbaketrukket 5. mars. Med resten av avdelingen, hun Godkjent Joe Biden mot den progressive standout Bernie Sanders. Biden beseiret Trump fredelig, men Warren ble sendt til stillingen som visepresident og kabinett.

På siden skylder Warren noen av hans feil for å ikke forklare hvordan han ville betale for sine ambisiøse progressive planer, spesielt med å utvide helsevesenet.

Han kaller Pitain en “konsistent, anstendig mann” og Sanders en “fryktløs og påståelig mann”, og får ros fra lagkameratene og rivalene.

Posten Sa Warren bok “Shines” om han fortalte Sanders at en kvinne ikke kan slå Trump. Sa Warren. Sanders sier at han ikke gjorde det.

Warren a Debatt i Nevada I den angrep han den tidligere New York-ordføreren Michael Bloomberg om hans oppførsel overfor kvinner og sammenlignet ham med Trump. Warren, The Post Sa, Skriver at han var overrasket over at Bloomberg ikke svarte umiddelbart.

“Som så mange kvinner i så mange organisasjoner, lurte jeg på om han ville spørre meg,” skriver hun.

Warren’s bok, His Third, vurderer en tidligere hendelse ved University of Houston der en mannlig kollega prøvde å fange seg selv og den innvirkning det hadde på hans akademiske karriere.

Tittelen på boka kom opp En populær konfrontasjon med Mitch McConnell Da han prøvde å stille Warren under debatten, sa den daværende republikanske flertallederen: “Han ble advart. Hun fikk en forklaring. Likevel fortsatte hun. “

Posten sa at teksten på baksiden av Warren’s bok handlet om “kampen fremover.”

“Warren gir noen tips om hvorvidt han kan stille som president igjen,” heter det i uttalelsen. “71 år gammel er han yngre enn Pitton og kan starte en ny kampanje i 2024, spesielt hvis han ikke er prøvd en gang til.”