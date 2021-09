Elizabeth Warren innrømmer at abortloven i Texas ligner The Handmaid’s Tale

Elizabeth Warren godtar å sammenligne Texas ‘nye abortlov med noe Historien om jomfruen.

Lov om sørlig stat forbyr abort etter seks uker, og i Margaret Atwoods dystopiske historie blir kvinner utnyttet for sine barneferdigheter.

MSNBC -programleder Joy Reid spurte onsdag senator Warren om han tenkte på sammenligningen hennes Historien om jomfruen Senator Warren svarte “nei” før han forklarte at den nye loven er “hyperbolsk” og at abort er ulovlig.

“Jeg bodde i USA, der abort var ulovlig da jeg var ung, før vad mot Row. Og når abort er ulovlig, utfører rike kvinner aborter,” sa han.

“Kvinner med ressurser har fortsatt abort. Kvinner som har tid og venner andre steder vil få aborter. Så denne loven stopper ikke aborter. Det er for å bære de mest sårbare av oss.

Denne nye loven er den første i sitt slag i USA. Den såkalte “Heartbeat Bill” trådte i kraft onsdag og gjelder tilfeller der fosterets hjertefunksjon er diagnostisert, seks uker etter unnfangelsen – selv før mange kvinner vet at de er gravide. Når en kvinne savner menstruasjon, blir hun advart om at hvis hun vet den eksakte menstruasjonsdatoen, er hun gravid. Menstruelle uregelmessigheter er vanlige.

forente stater Høyesterett, Med 6-3 konservativt flertall, stemte for å blokkere den nye loven, noe som betyr at i Texas kan enhver privat borger nå saksøke en leverandør som bryter denne loven. Det antas at aborten vil skape “dusørjegere” og drive Texas -klinikker ut av drift.

De som kan gå til senator Warren, Massachusetts, New York, California eller andre steder der abort er lovlig, vil ikke bli berørt av loven, men de som ikke klarer å trekke seg fra jobb og de som ikke har midler vil bli sterkt påvirket ved turen.

“Den støtter kvinnelig eller transperson eller ikke-binær [person] Den som jobber i alle tre jobbene, er allerede strukket til det ytterste, sier senator Warren til Reed. “Personen som hadde barnet fant ut at hun var gravid og visste ikke hvordan hun skulle ordne henne til å få den medisinske behandlingen hun trengte …

“Denne loven sier at hvis du er sårbar og de ikke har noe alternativ, vil de gjøre alt de kan for å sikre at du ikke blir tvunget til å gjennomføre en graviditet du ikke vil bære.”

Fru Reid fortsatte at fattige kvinner ville søke abort, men preferansene deres ville være livstruende.

“Fattige kvinner skal også ta aborter, de kommer til å drikke giftige stoffer for å få dem, og de skader seg selv for å få dem,” sa Reid. “Folk kommer fortsatt til å få dem, prøver å få dem, og de kommer til å dø.”

Senator Warren erkjente: “De kommer ikke til å bli behandlet, det er human medisinsk behandling.”

Dommer Sonia Sotomayor sa at den nye loven var “åpenbart grunnlovsstridig” og “bryter med nesten 50 år med føderale presedenser.” I 1973 bekreftet en høyesterettsdom Rowe Wades rett til abort for kvinner.