Elkem har etablert Vianode som et nytt selskap og merkevare dedikert til strategiske vekstmuligheter for avanserte batterimaterialer

StockholmOg 11. mai 2021 / PRNewswire / – Elkem bestilte vellykket sin industrielle pilot for batterimaterialer i Kristiansand, Norge, Start prøveproduksjon i industriell skala for kunder. Som det neste trinnet mot masseproduksjon, etablerer Elkem nå Vianode som et nytt selskap og merkevare dedikert til å utvikle og produsere bærekraftige anodematerialer av høy kvalitet for å møte behovene til det stadig voksende markedet for elbiler.

Vianode er etablert som et heleid datterselskap av Elkem, og Elkems eksisterende aktiviteter innen avanserte batterimaterialer vil bli en del av det nye selskapet. Elkem inviterer for tiden eksterne industrielle og økonomiske partnere til å delta. Vianode fortsetter å være aktiv i nøkkelstillinger, inkludert kuratering av det planlagte anlegget ved Herøya industripark.

“Produksjonen av batterimaterialer er en av våre største vekstmuligheter. Ved å drive en industripilot har vi tatt et viktig skritt for å forberede produktene våre for kundene. Ved å etablere Vianode som et selskap dedikert til avanserte batterimaterialer, sørger vi for fullt fokus på utvikle denne virksomheten og gjøre fremskritt i den store batterifabrikken mot endelig investeringsbeslutning planlagt i 2021, sier Elkem CEO, Michael Koenig.

Går mot industriell skala produksjon i Norge

Industriell pilot av Fyanod i Kristiansand, NorgeKvalifiseringsprosesser har allerede startet med flere battericelleprodusenter.

“Åpningen av den industrielle piloten er en viktig milepæl mot industriell produksjon av bærekraftige batterimaterialer i Norge Og den vestlige verden. Vi forventer store synergier fra produksjonsmiljøet og forskning i Kristiansand angående dagens og morgendagens batteriapplikasjoner. Erfaringene fra å drive en industripilot vil være et viktig innspill i byggearbeidet til et stort batterimaterialeanlegg på Herøya industripark, det første trinnet i å bygge en verdensledende produsent av avanserte batterimaterialer, sier han. Chris York, Visepresident i Vianode.

Reduserer karbondioksidutslipp med mer enn 90 prosent

Oppladbare litiumionbatterier består vanligvis av fire hovedkomponenter: anode, katode, elektrolytt og separator.

“I dag er anodematerialer en av de største bidragsyterne til klimagassutslipp i battericelleproduksjon. Vianode har til hensikt å redusere utslippene fra denne delen av verdikjeden for batterimaterialer med mer enn 90 prosent sammenlignet med konvensjonell produksjon,” sier Stan Madchus, vice president og direktør. Året Europa I Viñod.

God fremgang for Vianode

Vianode er for øyeblikket i dialog med en rekke produsenter av battericeller globalt og har inngått en avtale om levering av batterimaterialer ved bruk av FREYR i Oktober 2020.

Positiv investeringsbeslutning for storskala batterifabrikkfabrikk i Norge Krever konkurransedyktige offentlige støttemekanismer og støttende myndighetspolitikk. Vianode mottok det allerede 10 millioner norske kroner I økonomisk støtte fra Enova, det norske regjeringsorganet for å bidra til et lavutslippssamfunn, for å finansiere innledende planlegging for et potensielt storskala batterimateriellverk Norge. Ytterligere bestillinger vil bli lagt til Enova i løpet av de kommende månedene angående den store produsenten.

Vianode har også tidligere mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge relatert til pilotanlegget og er listet opp for støtte fra EUs innovasjonsfond med innledende poeng på toppnivå for “innovasjonspoeng”, “prosjektmodenhet” og “klimagasser” Relative “utslipp “.

Vianode fortsetter å utføre avansert forskning på silisium- og grafittkompositter for å forbedre batteriets ytelse de neste årene. Selskapet er involvert i Hydra- og 3beLiEVe-forskningsprosjekter på neste generasjons litiumionbatterier, koordinert av henholdsvis SINTEF og det østerrikske teknologiske institutt. Begge prosjektene fikk støtte fra EU Horizon-programmet. Vianode investerer også i forskning og utvikling av resirkulering av grafitt som brukes i batterier, støttet av Norges forskningsråd.

