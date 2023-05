Elle Nystad: «Norge må respektere mitt folks rettigheter, samer» | TV5MONDE

De første innbyggerne i Norge, samene, er et av de siste urfolkene i Europa. Den yngre generasjonen er stolt av sin identitet og ønsker å gjøre motstand. Med en av sine beste stemmer starter Elle Nystad en protestbevegelse mot to ulovlig bygde vindparker på forfedres samisk land. Intervju.

«I mer enn 565 dager har den norske regjeringen brutt menneskerettighetene, nærmere bestemt artikkel 27 i den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.«, fordømmer Elle Nystad. Denne 23 år gamle mørkhårede unge kvinnen med en karisma som skinner som snø i solen er president i Norges Unge Sameforbund (NSR Nurat)

Faktisk indikerer FN-teksten at etniske eller religiøse minoriteter har rett «til å praktisere sitt eget kulturelle liv eller bruke sitt eget språk» i statene de bor i. Men i Norge, et land som har vedtatt Verdenserklæringen om menneskerettigheter, blir samiske rettigheter fortsatt krenket av politiske myndigheter. I tre år har 151 turbiner gjort inngrep i reinbeite, og hindret samiske gjetere i å videreføre denne forfedres kulturelle praksis.

Intervju med Elle Nystad, president i Unge Samers Landsforbund

Jordboere: 11. oktober 2021 fastslo Norges Høyesterett at regjeringens godkjenning av to vindparker på Fosenhalvøya nordvest i landet var ugyldig. I dag, hvor er vi?

Elle Nystad : Regjeringen har bedt reindriftsutøvere om unnskyldning. Men mer enn ord venter de på at turbinene skal bli fjernet og landet deres gjenvunnet. Samene har ikke skjøte, men alle i Norge vet at landene i nord historisk sett var reinbeite.

Er regjeringer grønne når de ødelegger en allerede grønn livsstil som reindriftsutøvere?

Elle Nystad

I dag beskytter offentlige myndigheter seg selv og Høyesterett har aldri stadfestet at vindparker skal ødelegges. Men det er ikke å si hva man skal gjøre, det er regjeringens plikt å følge loven. Norge må respektere rettighetene til mitt folk, Sammy. Det pågår for tiden forhandlinger mellom Norges Sameting og regjeringen. Ingen løsning enda…

I møte med de offentlige myndighetenes passivitet startet du en protestkampanje i mars 2023 Sluttspillet («Slutt på spillet», på fransk). Hva er dens innvirkning?

Som jusstudent tror jeg på rettferdighet. Dessverre blir stammefolk ofte tvunget inn i ekstreme situasjoner. Vi bestemte oss for å ta rettslige skritt for å håndheve rettighetene våre. Sluttspillet Et initiativ av tre unge kvinner: Samisk aktivist og skuespiller Ella Marie Hedda Isaksen, NGO Natur og Ungdom Gina Gilver og meg selv.

Ella Marie Hedda Isaksen, Elle Nystad og Gina Gilver.

Elsa Lala Renberg (Wikipedia)

Kvinner har alltid hatt en sterk plass i samisk kultur, som den historiske skikkelsen Elsa Lala Renberg. Han kom fra en reindriftsfamilie og koordinerte den første landsmøtet for samer 6. februar 1917, som ble vår nasjonaldag. For første gang diskuterte samer fra hele Skandinavia (Norge, Sverige, Finland og Russland) felles saker.

I mars i fjor sluttet samer fra Norge og andre steder seg til å blokkere innreise til Oslo, inkludert petroleums- og energiansvarlig for dokumentet. Politiet kom for å kaste oss ut. Til tross for alt, fra denne handlingen, blir stemmen vår hørt og vurdert mer. Det norske miljøet støttet oss også mye, 60 % av demonstrantene var ikke-samiske.

Blant demonstrantene, den unge svenske aktivisten Greta Thunberg…

Greta hørte om flyttingen vår gjennom Twitter. Hun tok kontakt for å høre om hun kunne bli med oss. Noen dager senere var hun hos oss i Oslo for å sperre inngangen til Energidepartementet. Hans deltakelse i sit-in vakte oppmerksomhet fra internasjonale medier, som ga mer eksponering for handlingen vår.

Journalister spurte ham om protest mot vindturbiner var i konflikt med hans engasjement for grønn energi. Men som Greta sa til dem: «Klimaendringer som bryter med menneskerettighetene er ikke klimaendringer verdig navnet.» Den norske regjeringen har gjentatte ganger brukt argumentet om kampen mot global oppvarming for å beskytte sine vindparker. Men hvor grønne er de når de ødelegger en allerede grønn livsstil som miljøvennlige reindriftsutøvere?

Neste juni vil sluttrapporten fra Den norske sannhets- og forsoningskommisjon (TRC) – holdt i Canada fra 2008 til 2015, om boligskoler – komme med anbefalinger for å løse tillitskrisen mellom samene og myndighetene. hva forventer du

Regjeringen bruker såkalte klimaendringer som et dekke for kolonialismen. På et annet område, utdanning, er det fortsatt en lang vei å gå før alle unge samer lærer sitt språk og sin kultur på skolen. Samisk klasser bør innføres i alle skoler. Dette er imidlertid sjeldent tilfelle i store byer hvor kulturen overveiende er norsk. Så det er vanskelig å snakke om forsoning når vi fortsatt er i kolonialismen og regjeringen tar fra oss landområdene og gjennomfører en slik politikk.

Jeg vokste opp i en stolt samisk familie og det vil jeg endre på.

Elle Nystad

Formålet med YouTube-kanalen din er å formidle samisk kultur…

Med nordmennenes ankomst på 1600- og 1700-tallet var politikken å samle det samiske folket. Mange begynte å skamme seg over å være en minoritet. Denne følelsen gikk i arv fra generasjon til generasjon. Selv i dag benekter noen foreldre og besteforeldre sin opprinnelse. I videoene mine, jeg snakker mitt morsmål – et av de ni samiske språkene. Jeg forteller også historien om folket vårt. Jeg får mange takkemeldinger fra unge samer fordi det lar dem komme tilbake til røttene sine. Jeg vokste opp i en stolt samisk familie og det vil jeg endre på.