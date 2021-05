Ellen DeGeneres betaler 14,3 millioner dollar for å kjøpe den historiske Montezito-eiendommen hun solgte i 2018 for 11 millioner dollar

Reklame

Han begikk et raskt drap i 2018 mens han bladd gjennom en historisk hage i Montecito, California.

Nå har Ellen DeGeneres betalt den beste dollaren for å kjøpe tilbake Rancho San Leandro.

Verten for chat-showet på dagtid kjøpte først eiendommen i 2017 for 7,2 millioner dollar og solgte den deretter til Tinder-grunnlegger Sean Rod for 11 millioner dollar.

Rod oppførte den til salgs igjen et år senere, men det var ingen som tok, men fant nå en kjøper i den forrige eieren av hagen, THR.com Mandagsrapport.

Men med eiendomsprisene etter epidemien som stiger i Sør-California, ønsker DeGeneres å gjenvinne eiendommen, som har kostet ham dobbelt så mye som han opprinnelig betalte.

Ellen DeGeneres.3 betalte 14,3 millioner for å kjøpe tilbake en historisk eiendom i Montecito, som hun opprinnelig kjøpte for $ 2,72 millioner i 2017, og solgte for $ 11 millioner i 2018.

Rancho San Leandro Original ett soverom, ett bad bygget av Hasinda siden 1850

I 2006 ble det bygget et nytt to-etasjes hus som tilbyr to soverom og tre bad READ Matthew McConaughey vurderer å stille som guvernør i Texas

Oprah Winfrey’s hage på 70 millioner dollar på seks hektar land ligger i en eksklusiv forbindelse like utenfor Santa Barbara, hjem til Rob Lowe, Katy Perry og Orlando Bloom og prins Harry og Megan Markle.

Det opprinnelige huset i Hacinda-stil ble bygget på land i 1850, og i 2006 ble det lagt til en stor leilighet på 3600 kvadratmeter.

Sammensetning Det er omgitt av eik og eukalyptustrær, og har private gårdsrom og rytterutstyr.

Den originale Adobe Hosinda på 3100 kvadratmeter, en etasje, har et soverom og et bad og er bygget rundt en brosteinsbelagt gårdsplass.

Det er et utmerket rom med stue og spisestue og to peiser.

Den originale Adobe Hosinda på 3100 kvadratmeter i en etasje har et flott rom med stue og spisestue

I hver ende av det store rommet ligger katedralens trebjelketak, saldillo-flisegulv og identiske peiser.

Soverommet er romslig og har stue og peis

Den nye leiligheten har to soverom og tre bad og har fantastisk utsikt over sjøen og fjellet.

Den har en stue i underetasjen med kjøkken og peis og en fargerik flislagt trapp.

Den nye leiligheten har 3600 kvadratmeter boareal og har en stue i underetasjen med peis og fargerik flisetrapp.

Det er mange tradisjonelle detaljer for å gifte seg med et moderne hjem med en historisk hage

Ovenpå er det utsikt over hagen med to soverom. De har tregulv og glødende tak, det ene med adobe peis og det andre med en liten balkong.

READ Russell Crowes far dør som skuespiller hyller hans 'lyse øyne og frekke holdning' Hvite murstein aksenter i en uformell spisestue og murvegger med terrakottafliser og en tradisjonell lysekrone

Huset åpner ut mot en gårdsplass og store hager

Den bortgjemte eiendommen ligger på seks hektar eik og eukalyptustrær og har fantastisk utsikt over fjellene.

DeGeneres kunngjorde nylig at han vil avslutte chat-showet etter nesten 20 år blant anklager om giftig arbeidsplass.

Den 63 år gamle komikeren har vært gift med skuespillerinnen Bordia de Rossi, 48, siden 2008.

Selv om de har solgt sine egne eiendommer i Los Angeles, har paret en enorm eiendomsportefølje. Det antas fortsatt at de eier andre luksushager i Montecito-området.

Det er rytterutstyr, inkludert en stor låve og omkledningsrom

Det er et treningsstudio, et kontor og tre bilgarasjer, alt sammen forbundet med en veranda.