«Ellers ville jeg ha gått uten å nøle»: Trump ville ha ønsket å blande seg med mengden på Capital Storm Day

I et intervju med The Washington Post torsdag sa den tidligere presidenten: «The Secret Service sa at jeg ikke kunne dra. Ellers ville jeg ha gått uten å nøle.»

På denne kalde dagen i januar 2021 samlet tusenvis av republikanske milliardærtilhengere seg i Washington for å fordømme den påståtte «svindelen» i valget i november 2020, som førte til at Donald Trump mistet sin andre periode.

«Vi vil aldri gi opp, vi vil aldri bli enige», viftet daværende president med «Trump 2020»-flagg og skapte bølger av mennesker.

– Publikum var større enn jeg kunne ha forestilt meg, sa presidenten til det amerikanske avisen.

Etter å ha lyttet til Donald Trumps tale, marsjerte tusenvis av demonstranter til den amerikanske kongressen, hvor folkevalgte formelt bekreftet Joe Bidens presidentseier.

For å forstyrre sesjonen tvang hundrevis av tilhengere av presidenten inngangen til Capitol og forårsaket utallig kaos.

«Jeg hater å se det, jeg hater å se det,» sa Donald Trump til The Washington Post om volden.

Washingtons ordfører Muriel Bowser og presidenten i Representantenes hus ga uroligheten skylden på dårlig ledelse av hendelser, og sa «noen burde ta seg av det», og jeg trodde noen tok seg av det. Nancy Pelosi.

Rollen til Donald Trump og hans følge i å arrangere begivenhetene 6. januar 2021 er under parlamentarisk gransking.