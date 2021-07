Elliptical Labs & Maxim Integrated Low Power Touch Sensitivity Solutions for PC and Smart Speaker / TV Developers

OSLO, Norge- (Kommersiell ledning) – –Elliptiske laboratorier (Euronext -utvikling: ELABS.OL), Et globalt AI -programvareselskap og ledende innen virtuelle smarte sensorer, har lansert sin AI virtuelle smarte sensorplattform MAX98396 Smart Audio Amplifier med Maxim Integrated Products, Inc. Elliptic Labs og Maxim Integrated er rettet mot neste generasjon smarte enheter og vil muliggjøre kritiske og innovative brukeropplevelser som tilstedeværelsesdeteksjon og 3D berøringsfri gestoppfattelse i Maxim Integrated Audio Amplifier -teknologi.

Elliptic Labs ‘programvare er den eneste AI virtuelle smarte sensorplattformen som er i stand til å oversette og oversette ultralydtoner til virtuelle sensorer ved hjelp av enhetens nåværende mikrofon og høyttaler, og berøringsfri bevegelsesdeteksjon. Disse egenskapene brukes i applikasjoner som smart -TV -er, smarte høyttalere og bærbare datamaskiner, og tilbyr funksjoner som automatisk skjermlås og intuitive kontroller for brukere som liker musikk og video.

Den integrerte Maxim MAX98396 er en ultralydsklar D / G-lydforsterker med lavt lydnivå i industrien og lav støy. Sammen med Ellipt Labs ‘virtuelle smarte sensorplattform, har OEM -er i bærbare og IoT -markeder nå muligheten til å oppdage nye brukeropplevelser og gjøre enhetene smartere og mer energieffektive. Elliptical Labs ‘virtuelle sensorer, sammen med Maxim integrerte MAX98396 smarte lydforsterker, eliminerer behovet for enfunksjons maskinvaresensorer, noe som forenkler design, reduserer strømforbruk og reduserer forsyningskjedens begrensninger for OEM.

“Å samarbeide med verdens ledende teknologiselskaper som Maxim Integrated viser det enorme behovet og verdien til vår AI virtuelle smarte sensorplattform,” forklarte Laila Danielson, administrerende direktør i Elliptic Labs. “Å jobbe med Maxim Integrated hjelper virkelig med å gjøre Ellipt Lapse -enheter smartere, slik at disse enhetene kan føle brukerne og omgivelsene.”

Kevin Coe, Business Manager, Audio Solutions, Maxim Integrated, delte: “Ellipt Labs ‘AI Virtual Smart Sensor utvider mulighetene til vår lydforsterker for å gi plattformdesignere og utviklere en unik følsomhetsvariasjon ved lav effekt.”

For mer informasjon og kjøp Ellipt Labs ‘AI Virtual Smart Sensors https://www.ellipticlabs.com. For mer informasjon og kjøp av Maxim Integrated MAX98396 lydforsterker, besøk http://bit.ly/MAX98396 Produkt.

Om elliptiske laboratorier

Elliptic Labs er et globalt selskap som er rettet mot smarttelefon-, bærbare, IoT- og bilmarkedet. Selskapets patenterte AI-programvare ble grunnlagt i 2006 som en forskningssyklus ved Universitetet i Oslo i Norge, og integrerer ultralyd- og sensorfusjonsalgoritmer for å gi intuitive 3D-bevegelser, nærhet og nærværsopplevelsesopplevelser. Dens skalerbare AI lager virtuelle smarte sensorplattformsensorer som er holdbare, miljøvennlige og allerede har blitt brukt på mer enn 150 millioner enheter over hele verden. Elliptic Labs er det eneste programvareselskapet som tilbyr diagnostiske muligheter ved bruk av AI-programvare, ultralyd og sensorfusjon. Det registrerte sin børsnotering i oktober 2020 på utviklingsmarkedet Euronext.

Elliptiske laboratorier har hovedkontor i USA, Kina, Sør -Korea, Taiwan og Japan. Teknologien og IP -en ble utviklet i Norge og eies utelukkende av selskapet.