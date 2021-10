Ellis Mertens tjente den 14. tittelen i karrieren i kategorien dobbel

Ellis Mertens, Med Taipéienne Su-Wei Cheeh, Indian Wells vant dobbeltfinalen i WTA 1000 -turneringen, og spilte på et grovt underlag for $ 8,761,725, som fant sted i USA lørdag. Belko-Taipei-paret, plantet N.2, vant to sett 7-6 (1), 6-3 på 1h34 mot Russland. Veronica Gutermedova Og kasakhisk Elena Rybakina.

Mertens og Hessey kom tilbake til kampen etter å ha vunnet et breakpoint i den første kampen. På 3-1 mistet Belko-Taipei-paret ledelsen tidlig og motstanderne returnerte 3-3. Førsterunde-seieren ble til slutt muliggjort av en 7/1 avgjørende kamp av Mertens og Cheeh.

I andre runde sikret de seg en pause for å ta en ledelse på 4-2 i verdens tredje og fjerde doble divisjon, men mistet tjenesten i prosessen. Mertens og Hsih tok en ny pause for å ta en ledelse på 5-3 før de sikret seieren i sin tjeneste.

Med denne nye seieren har Ellis Mertens nå vunnet 14 dobletitler i WTA -kretsen, inkludert Australian Open 2021 (med Arna Sabalenka), WTA 250 Istanbul (med Gudermetova) og Wimbledon (med Hsieh). Han spilte i sin 19. finale, den fjerde i år. Den belgiske nr. 1 har seks singeltitler i år, inkludert: Gibsland Cup.

I singelen ble Limbergois, rangert som 18. i verden og nr. 14, slått ut mot italienerne i andre runde i Indian Wells. Jasmine Paulini, Worldwide 63e.