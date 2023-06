«Elon Mode» på Teslas, Toyotas rare prototype og Disrupting Google

Innhold denne uken: En «Elon-modus» kan varsle den nært forestående ankomsten av ekte nivå 4 autonom kjøring Toyota har levert et merkelig kjøretøy som samler alle manglene til termiske og elektriske biler, er USA og Europa enige om. Lønningene øker i Google og 10 teknologiske bransjer.

Hva er denne «Elon Mode» i Tesla?

En merkelig oppdagelse vi skylder en hacker som har erfaring med å trekke ut den nyeste fastvaren for Tesla. Sistnevnte er spesielt interessert i den beta-relaterte fastvaren til det fullt autonome kjøresystemet som er tilgjengelig i USA og noen andre land. Han kan imidlertid ha lykkes i å finne en spesiell modus tapt i kildekoden som fjerner enhver forpliktelse til å opprettholde fokus når autopiloten er aktivert.

Toyota avduker en bisarr prototype for elektriske kjøretøy

Gir Toyota oss et «Tilbake til fremtiden»-triks? Produsenten, som så langt har vært en pioner innen hybridbilteknologi, gjør en noe forsinket retur til total elektrifisering. Den siste prototypen presentert av merket gjør ingenting for å styrke produsentens sjanser i morgendagens bilmarked. Det aktuelle kjøretøyet er faktisk utstyrt med manuell girkasse. Hvis den håndteres feil, kan den late som om den sitter fast. Han ville bytte ut stillheten til all elektrisitet med den kunstige støyen fra forbrenningsmotoren …

Bør Google fjernes? Amerika og Europa er kompatible

Temaet har vært på bordet i årevis, men trusselen om å ta ned Google ser ut til å øke. I Europa har kommisjonen sendt en liste over kritikk til selskapet, spesielt i antitrustspørsmål. Men i USA er ikke situasjonen bedre ettersom justisdepartementet har sendt inn klager sammen med flere stater. I begge tilfeller reises ideen om eliminering.

Disse 10 teknologijobbene er de mest lovende

Hva er de 10 teknologibransjene med høyest lønnsvekst i Frankrike? En fascinerende studie fra et rekrutteringsfirma viser de mest ettertraktede stillingene i bransjen, med noen ganger utrolige prosentvise økninger for visse stillinger de siste 12 månedene. Fra PHP-utvikler til FoU-direktør, lønningene til karrierer innen dette feltet opplever en enestående økning. Studien siterer yrket SoC-arkitekt, som designer smarttelefonbrikker, hvis lønn har økt med ikke mindre enn 40 % det siste året.

