Elon Musk anklaget for å ha forstyrret Kina i verdensrommet

Milliardær Elon Musk kom tirsdag under ild på kinesiske sosiale medier etter at to av satellittene hans, ifølge Beijing, så vidt bommet på å kollidere med den asiatiske gigantens romstasjon.

Verdens rikeste mann, som nettopp ble kåret til Årets personlighet av amerikanske Time magazine, er godt kjent i Kina for sine Tesla-elbiler. Men hans romutforskningsselskap SpaceX vinner nå internettbrukernes harme.

I følge et dokument sendt i begynnelsen av desember av Beijing til FNs kontor for ytre rom i Wien, måtte den kinesiske romstasjonen Tiangong utføre unnamanøvrer to ganger i juli og oktober for å unngå “et møte“med SpaceX-utstyr.

Den kinesiske romfartsorganisasjonen måtte reagere “for å sikre sikkerheten og overlevelsen til astronauter i baneBeijing la til.

SpaceX reagerte ikke på denne informasjonen tirsdag, noe som gjorde kinesiske internettbrukere opprørt.

“Forbered deg på å boikotte Tesla”, Lanserte en bruker av det sosiale nettverket Weibo, under en hashtag sett mer enn 87 millioner ganger.

“Det mangler ikke på ironi: Kineserne kjøper Tesla, gir Musk penger til å skyte opp (satelitter) og skyter dem inn i den kinesiske romstasjonen.tordnet en annen.

Det kinesiske markedet er avgjørende for milliardæren Canada-USA av sørafrikansk opprinnelse. Tesla selger omtrent en fjerdedel av sin produksjon til Kina og har en fabrikk i Shanghai.

I verdensrommet lanserte SpaceX en konstellasjon av mer enn 1500 satellitter, Starlink, med den hensikt å bringe en Internett-forbindelse til de fire verdenshjørner.