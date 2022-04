Elon Musk er ikke sikker på at han kan ta over Twitter-administrasjonen, men han har en mystisk plan B

I et intervju på Ted2022-konferansen, direktesendt fra Vancouver (Canada), bekreftet han at han ikke er ute etter å «tjene penger».

I sin første tale siden la han til: «Jeg har en sterk anelse om at det å ha en bred, inkluderende plattform som du kan stole på er avgjørende for sivilisasjonens fremtid.» Annonsen som ryster teknologiverdenen.

Verdens rikeste mann bruker Twitter på daglig basis for å henvende seg til sine rundt 80 millioner abonnenter, men han er også svært kritisk til nettverket, som han mener ikke respekterer ytringsfriheten tilstrekkelig.

Han tilbød seg å kjøpe plattformen for 54,20 dollar per aksje i kontanter, og kalte den sitt «beste tilbud og endelige tilbud», i et brev sendt onsdag til det amerikanske børspolitiet, Securities and Exchange Commission.

Den prisen vil verdsette Twitter til 43,4 milliarder dollar, opp fra rundt 36 milliarder dollar i dag.

«Vil du ikke nødvendigvis betale 40 milliarder dollar og noe i kontanter?» spurte Chris Anderson, konferansedirektør, Elon Musk.

«Teknisk sett har jeg råd,» svarte den sørafrikanskfødte forretningsmannen. Han oppfordret spørsmålet om finansiering og gjentok at han hadde «tilstrekkelig midler» og en plan B hvis tilbudet hans ble avvist av Twitters styre, uten å gi ytterligere detaljer.

Men han gjorde det klart at han først og fremst håper at prosjektet hans vil mobilisere så mange eksisterende aksjonærer som mulig.

Noen har allerede svart: Saudiarabisk prins Al-Waleed bin Talal sa på Twitter at han hadde «avslått» tilbudet hans.

«Jeg tror ikke Elon Musks tilbud ($54,20) kommer i nærheten av Twitters egenverdi, gitt vekstutsiktene. Jeg er en stor og langvarig aksjonær i Twitter og KHC (hans investeringsfond, red.anm.) og jeg avslår dette tilbud», skrev han på nettverket torsdag.