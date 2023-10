Elon Musk fjerner titler på avisartikler delt på X (tidligere Twitter)

Nylig endring: Lenker og avisartikler som er delt på plattformen vises nå bare i form av et bilde, uten tittel eller beskrivelse, en forsvinning som milliardæren rettferdiggjorde av «estetiske» grunner.

«Dette kommer direkte fra meg. Estetikken til (det sosiale nettverket) vil bli betydelig forbedret,» skrev Elon Musk i midten av august, da noen medier allerede hadde sett stilendringen under testfasen.

Siden onsdag, når en bruker deler en avisartikkel, er det fortsatt bare navnet på mediene som postet den som vises i hjørnet av piktogrammet, og ved å klikke på det bildet får du tilgang til innholdet.

Elon Musk, som kjøpte det sosiale nettverket i fjor, prøver å demme opp for nedgangen i annonseinntekter ved å oppmuntre brukere til å bruke mer tid på plattformen, og dermed dele færre eksterne lenker.

Men andre tiltak som er tatt så langt (lengre meldinger, live stemmechatter med karakterer, å legge større vekt på video osv.) ser ikke ut til å bære frukter.

Insider Intelligence forventer at annonseinntektene faller under 3 milliarder dollar for X i 2023, en nedgang på 28 % fra år til år.

«Bevis på det motsatte.»

I 2022, et år preget av Elon Musks fremskritt og angrep før tvangsovertakelsen i oktober, samlet plattformen inn 4,14 milliarder dollar, en nedgang på 7 % sammenlignet med 2021, det beste året.

Linda Yaccarino, den nye daglige lederen for .

«Yaccarino og Musk hevdet gjentatte ganger at annonsører som forlot Twitter etter Musks overtakelse av plattformen, returnerte til plattformen, til tross for bevis på det motsatte,» sa NGO Media Matters i en uttalelse torsdag.

«I løpet av Yaccarinos 12-ukers periode som administrerende direktør, brukte flertallet av selskapets 100 beste annonsører en brøkdel av det de hadde brukt i løpet av de 12 ukene før oppkjøpet,» forklarte selskapet.

Anti-Disinformation Association siterer eksempelet med Visa, som ifølge den «brukte bare 10 dollar de siste 12 ukene, sammenlignet med rundt 77 500 dollar i de 12 ukene før overtakelsen.»

Elon Musks kontroversielle tilnærming til innholdsmoderering og forstyrrende nye produktlanseringer, som betalt brukerautentisering, har avvist annonsører i hopetall.

Tradisjonell journalistikk

Men sjefen for Tesla og SpaceX bekreftet tidlig i september at Anti-Defamation League (ADL, som bekjemper antisemittisme og rasisme) var «ansvarlig for størstedelen av inntektstapene våre».

ADL er en av de frivillige organisasjonene som fordømmer den merkbare økningen i feilinformasjon og rasistiske og homofobiske utskjellinger på det sosiale nettverket siden reglene ble endret. Imidlertid kunngjorde den onsdag at den snart vil begynne å publisere annonser igjen på plattformen.

Elon Musk, som elsker provokasjoner, legger ikke skjul på sin støtte til den amerikanske høyresiden eller sin forakt for media.

3. oktober sa milliardæren at han «nesten aldri konsulterer den tradisjonelle pressen. Hva er vitsen med å lese 1000 ord om noe som allerede ble delt på X for noen dager siden?»

I september publiserte EU-kommisjonen en studie som viser denne desinformasjonsplattformen i hans innlegg.»

I sommer var Twitter også representert av Agence France-Presse og tre franske journalistgrupper i franske domstoler, som ønsker informasjon som gjør at de kan forhandle om vederlag for bruken av innholdet deres, blant annet i form av utdrag.