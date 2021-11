Elon Musk garanterer en retur til det normale

Tesla-sjef Elon Musk bekreftet fredag ​​kveld på Twitter at situasjonen burde gjenopprettes til orden, etter at en serverfeil hindret merkevarens biler i å starte i flere timer.

“Han burde være tilbake online nå,” sa Elon Musk, som rapporterte et nettverkstrafikkproblem.

“Vi beklager, vi vil iverksette tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen,” la han til.

Tidligere svarte han til en sørkoreansk Tesla-bruker som sa at han hadde et serverproblem med å koble Tesla Model 3 til Apple-appen sin. Og denne sjåføren forklarte at han ikke kunne starte bilen med telefonen, men bare takket være nøkkelen i form av et kort som han hadde med seg.

Andre vitnesbyrd på Twitter rapporterte dette sammenbruddet: “Jeg sitter fast i en time hjemmefra fordi jeg vanligvis bruker telefonen min til å starte bilen min”, “Jeg kan ikke låse opp bilen min.”

“Hundrevis av Tesla-eiere sitter fast utenfor bilene sine (…). Jeg er en av dem. De fortalte oss at vi ville hjelpe miljøet ved å ha en elektrisk bil, men “gåingen” er ikke det jeg trodde,” sa en annen bruker sarkastisk og forklarte at han hadde kortet sitt, men det ble liggende i kupeen til bilen.

Identiske attester ble rapportert på det sosiale nettverket fra flere land, inkludert USA, Canada, Danmark eller til og med Tyskland.