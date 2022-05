Elon Musk kunngjør suspensjon av Twitter-oppkjøp: Milliardær forklarer avgjørelsen sin

Elon Musk sender blandede signaler om sin Twitter-overtakelsesplan: To timer etter at han sa at han kommenterte det ventende oppkjøpet med detaljer om antall falske kontoer, bekreftet den eksentriske presidenten at han «fortblir forpliktet» til å implementere avtalen. Først på Twitter, som har nesten 93 millioner abonnenter, skrev Musk, «Twitter-anskaffelse midlertidig suspendert, i påvente av detaljer om at spam og falske kontoer utgjør godt under 5% av brukerne.»

Deretter gjentok han sitt engasjement for oppkjøpet av sosiale nettverk, men markedet stilte spørsmål ved hans sanne intensjoner.

Kommentarene hadde en sterk innvirkning på aksjemarkedet da handlingen startet ned 25 % i kjølvannet av suspensjonskunngjøringen før de begrenset tapene ved å gi opp rundt 13 % i elektronisk handel før Wall Street åpnet.

I kontakt med AFP svarte han ikke umiddelbart på Twitter.

«nøkkelindikator»

Etter først å ha motsatt seg det, godkjente det sosiale nettverkets styre et overtakelsestilbud på 44 milliarder dollar fra den eksentriske sørafrikanskfødte lederen i slutten av april.

Mr. Musk lovet å kvitte Twitter for spam, autentisere brukere og øke åpenheten, uten å spesifisere hvordan han har tenkt å implementere prosjektet.

Selskapet indikerte i begynnelsen av mai, mens de presenterte sine kvartalsresultater, at antallet daglige brukere, fra januar til mars, utgjorde 229 millioner daglige brukere, det vil si at de ble eksponert for reklame.

Det ble ved denne anledningen anslått at mindre enn 5 % av dem var spam eller falske kontoer.

Susanna Streeter, markedsanalytiker ved Hargreaves Lansdown, forklarer at prosentandelen av falske kontoer er en «ledende indikator» for Twitter, fordi «å telle nøyaktig antall personer som faktisk tweeter er avgjørende for fremtidige inntektsstrømmer gjennom annonser eller betalte abonnementer på nettstedet .»

I tillegg til ønsket om å bekjempe spam, sa Musk at han ønsket å gjøre Twitter til et bolverk for ytringsfrihet og sa at han var klar til å bringe tilbake USAs tidligere president Donald Trump, hvis konto ble permanent suspendert. Etter angrepet på Capitol i januar 2021.

«Skrekkfilm»

Siden sjefen for Tesla og SpaceX overtok budet, har Twitters markedsverdi falt med milliarder, etter den samme nedadgående bevegelsen som de fleste teknologiaksjer og aksjemarkedet som helhet.

Fredag ​​handlet tittelen til litt over 40 dollar, godt under kjøpesummen på 54,20 dollar per aksje foreslått av milliardæren.

Dan Ives fra Wedbush Securities sa at Elon Musks siste tweet «vil gjøre Twitters overtakelsessirkus til fredagens 13. skrekkfilm.»

«Wall Street vil nå vurdere 1) avtalen er i ferd med å falle igjennom 2) det er et forsøk fra Musk på å forhandle frem en lavere kjøpesum eller 3) Musk ønsker ganske enkelt å gå ut av avtalen med et sluttvederlag på 1 milliard dollar, sa analytikeren i et notat.

Lederen søkte imidlertid å berolige driften av finansiering, planlegging for et stort personlig bidrag og ba om et banklån samt et marginlån der han pantsetter sine Tesla-aksjer som sikkerhet.

Tidligere denne måneden hevdet Musk å ha samlet inn drøyt 7 milliarder dollar fra ulike investorer, inkludert Oracle-medgründer Larry Ellison og den saudiske prinsen og forretningsmannen Alwaleed bin Talal.

«Selv om vi aldri tvilte på Musks evne til å fullføre avtalen fra et økonomisk perspektiv, følte vi at den større risikoen var at Elon selv kunne ombestemme seg.» Angelo Zino fra CFRA.

For Dan Ives har forretningsmannen overvurdert styrken til sine aksjer i Tesla, hvis kurs har falt kraftig siden Twitter-overtakelsen ble annonsert, og kan forsøke å beskytte elbilprodusenten.

«Det faktum at Musk skaper usikkerhet gjennom en tweet (ikke et aksjedokument) er veldig urovekkende for oss og Wall Street» og reiser «mange spørsmål, men ingen definitive svar om hvorvidt avtalen vil gå gjennom,» hevder analytikeren.