Elon Musk om å forsinke produksjonen av den massive SpaceX-raketten: “Til slutt står vi overfor en reell risiko for konkurs”

Forsinkelser i produksjonen av Raptor-motorene som driver den massive Starship-raketten, som vil ta amerikanere til månen, kan gjøre SpaceX konkurs, bekymret sjefen Elon Musk i et brev til ansatte rapportert av amerikanske medier tirsdag.

“Dessverre er Raptor-produksjonskrisen mye verre enn den så ut for noen uker siden.”Han skrev i en e-post som først ble avslørt av spesialistnettstedet Space Explorer og deretter av finansnyhetskanalen CNBC.

“På slutten av dagen er vi i reell fare for å gå konkurs hvis vi ikke kjører i gjennomsnitt minst én Starship-tur annenhver uke det neste året.”Forretningsmannen, som har blitt vant til ekstreme uttalelser, sier på slutten av fredagsmeldingen til ansatte, ifølge CNBC.

SpaceX svarte ikke umiddelbart på AFPs forespørsler.

NASA har valgt stjerneskipet som månelanderen brukt som en del av Artemis-programmet for å returnere til månen. Enheten ble også utviklet av SpaceX for å frakte nyttelast ut i verdensrommet og til slutt for å dra til Mars.

Første fulle bane i 2022

Fartøyet har allerede foretatt flere suborbitale flyvninger, og etter flere tester gjennomført i imponerende eksplosjoner, kunne det endelig i mai lande uten å ødelegge seg selv.

Elon Musk sa i midten av november at stjerneskipet ville forsøke sin første orbitale flytur tidlig neste år, når de nødvendige tillatelsene ble oppnådd. “Forhåpentligvis vil vi prøve et dusin lanseringer neste år.”, deretter annonsert under en intervensjon foran forskerne ved National Academy of Sciences. “kanskje mer.”

Kjent for sin evne til å jobbe nesten dag og natt i krisetider, forklarer selskapets president, som også er Teslas sjef, i brevet sitt at han har gitt opp å ta fri under Thanksgiving-helgen og invitert dem over. ansatte til å mobilisere tilsvarende.

"Sauf si vous avez des urgences familiales, ou que vous ne pouvez physiquement pas retourner à Hawthorne (le siège de la compagnie, NdlR), nous allons avoir besoin de l'aide de tout le monde pour"skrev der.