Elon Musk ønsker å skape en ny sivilisasjon på Mars

Tesla-sjefen ønsker å fremskynde prosjektet sitt for å kolonisere den røde planeten.

14. august la den entusiastiske kontoen «Tesla Owners Silicon Valley» ut en tweet om Elon Musks romerobringsprosjekt. I alt to bilder. Premieren går tilbake til 2002 og viser Elon Musk som danser og spiller maracas, omgitt av en liten stab og musikere. Den andre, 20 år senere, fanger oppskytingen av en SpaceX-rakett. Denne tweeten er faktisk et nikk fra gruppen til milliardæren, og ber ham om informasjon om fremdriften til Mars-erobringsprosjektet. Og til deres gode overraskelse ser det ut som Elon Musk har revidert fristen ned. Tesla-sjefen svarte: «Jeg håper det vil være en selvforsynt by på Mars om 20 år!»

installasjonsprosjekt

I forrige måned sa verdens rikeste mann at han var optimistisk på at «menneskeheten vil nå Mars i løpet av din levetid». Milliardæren er overbevist om at menneskehetens overlevelse må passere gjennom koloniseringen av den røde planeten i en relativt nær fremtid.

Når han snakker om dette prosjektet, sikter han til og med til den bibelske patriarken Noah som bygde en ark som slapp unna den store flommen på jorden. Ifølge ham vil modellene hans av romskip være «Modern Noah’s Arks», som kan redde «liv fra katastrofe på jorden». Dette er grunnen til at SpaceX bestemte seg for å fremskynde planene sine om å bygge en gigantisk Starship-rakett. Mål: bygge 100 per år.

Ambisjon økende press

12. august la Elon Musk ut en tweet med et bilde som viser en byggeplass og gigantisk metallinfrastruktur. «Han vil være på Mars en dag,» forklarer Elon Musk. i et intervju I april i fjor for TED Conference Director, Elon Musk estimerte at mennesker kunne fly til Mars innen 10 år. Han fortsatte med å si at det ville ta 10 eller 20 mer enn 20 for å kolonisere planeten. Det endelige målet er å skape en helt uavhengig by og en ny sivilisasjon på den røde planeten. I hans svar på Tesla Owners Silicon Valley-tvitren ser det ut til at disse tidslinjene er blitt forkortet.

Derfor, skuffelse eller kalkulerte ambisjoner, tenderer meninger heller mot det første alternativet. Fra nå av må vi bare vente og se om denne drømmen om en ny verden går i oppfyllelse eller ikke.

