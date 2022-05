Elon Musk setter mynt i maskinen for å gripe Twitter, overskriften flyr av gårde | Teknikk

Etter kunngjøringen steg Bluebird Groups bevegelse i handelen etter at Wall Street stengte. Rundt 22:00 GMT tok adressen over 5 %.

Teslas administrerende direktør, som opprinnelig tegnet 25,5 milliarder lån, har kuttet disse lånene til 13 milliarder dollar, ifølge et dokument registrert onsdag av US Markets Commission (SEC), noe som lettet den økonomiske byrden betydelig.