Elon Musk spør på Twitter om han skal selge 10 % av Tesla-aksjen

Ny klovn som er et normalt spørsmål eller ekte? Elon Musk spurte lørdag sine 62 millioner Twitter-følgere om han skulle selge 10 % av aksjene sine i Tesla, og han forsikret at han ville følge avgjørelsen deres.

Den eksentriske lederen av elbilprodusenten ser ut til å ha et nytt forslag fra demokratene, som ønsker å skattlegge de superrike ved å målrette aksjene deres, vanligvis bare skattlagt når de selges.

“Det har vært mye snakk i det siste om urealiserte gevinster som et verktøy for skatteunndragelse, så jeg foreslår at jeg selger 10 % av Tesla-aksjen min.Det skrev Elon Musk i en tweet.er du enig?“Så spør han internettbrukerne og tilbyr dem å stemme”Ja” hvor “Ikke“.”Jeg vil respektere resultatene av denne undersøkelsen, uansett utfallLegger milliardæren til.