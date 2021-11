Elon Musk spør på Twitter om han skal selge 10 % av Tesla-aksjen

Den eksentriske lederen av elbilprodusenten ser ut til å ha et nytt forslag fra demokratene, som ønsker å skattlegge de superrike ved å målrette aksjene deres, vanligvis bare skattlagt når de selges.

“Det har vært mye snakk i det siste om urealiserte gevinster som et verktøy for skatteunndragelse, så jeg foreslår at jeg selger mine 10% av Tesla-aksjen,” skrev Elon Musk i en tweet. “er du enig?” Deretter ber den internettbrukere ved sitt forslag om å stemme “ja” eller “nei”. “Jeg vil respektere resultatene av denne meningsmålingen, uansett utfall,” legger milliardæren til.

Rundt klokken 22 var svarene skjevt rundt 55 % til fordel for «ja».

Ifølge Bloomberg eide Elon Musk rundt 17 % av Teslas utestående aksjer per 30. juni, som for tiden er verdt 208,37 milliarder dollar. Entreprenøren fikk også en stor pool av aksjeopsjoner og konvertible aksjer som kompensasjon.

Med sine eierandeler i sine andre selskaper, Neuralink og spesielt SpaceX, er Elon Musk teoretisk sett verdens rikeste mann med en formue som Bloomberg anslår til 338 milliarder dollar.

“Merk at jeg ikke får betalt i kontanter eller bonus noe sted,” sa Elon Musk på Twitter. “Jeg har bare aksjer, så den eneste måten for meg å betale skatt personlig er å selge aksjer,” legger han til. (