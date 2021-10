Elon Musk tar for seg Jeff Bezos på Twitter

Med gapet mellom de to rikeste mennene i verden ble det litt større, Elons Musk, grunnlegger av Tesla og SpaceX, kunne ikke unngå å slå Jeff Bezos, grunnlegger av Amazon og Blue Origin. På Twitter svarte Musk på et innlegg Bezos sendte med en sølvmedalje.

Musk så formuen øke med nesten 9 milliarder dollar på fredag, etter en investoravtale som verdsatte romfartsselskapet SpaceX til mer enn 100 milliarder dollar, mer enn fire ganger så mye som konkurrenten Blue Origin. I følge Bloombergs Billionaires Index har Musk nå en formue på 222 milliarder dollar, hvorav omtrent tre fjerdedeler kommer fra elbilprodusenten Tesla. I mellomtiden har Bezos 190,8 milliarder dollar bak navnet sitt.

sølv medalje

Mandag la Bezos ut et foto av en negativ nyhetsartikkel fra 1999 om sitt internettkonglomerat Amazon på Twitter. “Lytt og vær åpen, men ikke la noen fortelle deg hvem du er”kommentert. “Amazon i dag er et av de mest suksessrike selskapene i verden, og revolusjonerer to svært forskjellige bransjer.” Og på den meldingen svarte Musk ganske enkelt med en emoji som representerte … en sølvmedalje.

Med denne økningen øker Musk den offentlige splittelsen blant milliardærer, som ønsker å radikalt endre romindustrien. Blue Origin bestrider for tiden en amerikansk regjeringskontrakt med SpaceX for å utvikle teknologi for å returnere mennesker til månen og har også anklaget Musk og selskapene hans for å bryte spillereglene, mens Musk tidligere har beskyldt Bezos for å “være” en kopist. Når det gjelder romfartsvirksomheten din.