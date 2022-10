Elon Musk tok til Twitter for å dele et rykte om angrepet på Nancy Pelosis ektemann

«Det er en liten sjanse for at tilsynelatende kan bedra», tvitret milliardæren Paul med henvisning til angrepet på Pelosi, og en lenke til det konservative nettstedet Santa Monica Observer, som sirkulerte ubekreftet informasjon om angrepet.

Ifølge Los Angeles Times har utsalgsstedet allerede publisert konspirasjonsteorier og feilinformasjon tidligere.

Paul Pelosi, som lette etter Nancy Pelosi, ble slått med en hammer hjemme hos henne fredag. Han fikk et spesielt brudd i hodeskallen og ble innlagt på sykehus.

Elon Musk kritiserte republikanske konspirasjonsteorier over tidligere demokratiske presidentkandidat Hillary Clintons tweet.

«Det republikanske partiet og dets talsmenn fortsetter nå å propagere hatytringer og fullstendig vanvittige konspirasjonsteorier», kritiserte den tidligere amerikanske utenriksministeren. «Det er sjokkerende, men ikke overraskende, resultatet av volden.»

Elon Musks tweet utløste mange kommentarer.

«Clinton: Konspirasjonsteorier er ansvarlige for å drepe mennesker, vi bør ikke gi dem synlighet. Twitter-eier: Men har du hørt om denne konspirasjonsteorien?», oppsummerte Seth Muskett, professor i naturvitenskapelige prinsipper ved University of Denver. Elon Musks tweet var upassende for det sosiale nettverket.

Den eksentriske sjefen for Tesla og SpaceX, en selverklært professor i ytringsfrihet, har gjentatte ganger bekreftet at han ønsker å gjøre Twitter til en slags digital agora der alle meninger ytres fritt.

For å berolige annonsørene sine lovet Elon Musk imidlertid å gi plattformen et «innholdsvurderingsråd» etter å ha kjøpt Twitter.

Dager etter oppkjøpet kom nettverket under koordinerte angrep av «troll», ifølge en Twitter-tjenestemann.

«I løpet av de siste 48 timene har vi sett et lite antall kontoer poste tweets som inneholder banning og annet støtende språk,» sa Yoel Roth, plattformens integritetssjef, lørdag.

«For å gi deg en ide om omfanget: mer enn 50 000 tweets som refererte til en bestemt fornærmelse kom fra 300 kontoer,» la han til, og la merke til at de fleste var falske kontoer.

Roth gjentok at det ikke var «plass for hatefulle ytringer» på Twitter siden moderasjonspolitikken «ikke hadde endret seg» og selskapet «tar skritt for å stoppe enhver organisert innsats for å overtale folk negativt».

