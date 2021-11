Elon Musk utfordrer senatoren til å foreslå at han vil selge flere Tesla-aksjer

Tesla-sjef Elon Musk har tatt til den amerikanske senatoren Bernie Sanders i en serie tweets etter at han nok en gang ba milliardærer om å betale mer skatt. Den eksentriske forretningsmannen har også antydet at han kan komme til å selge flere Tesla-aksjer. Sanders (80), som stilte til valg for den demokratiske presidentnominasjonen i 2016 og 2020, tvitret lørdag at “Vi må kreve at de aller rike betaler sin rettferdige del.”. Han nevnte ikke Musks navn, men det stoppet ham ikke fra å svare Sanders med en gang. “Jeg glemmer alltid at du fortsatt er i live”Tesla-sjefen sa trassig, etterfulgt av følgende: “Vil du at jeg skal selge flere aksjer, Bernie? Det er opp til deg.”

Musk solgte nylig mer enn 6,9 milliarder dollar av selskapets aksjer, hvoretter Teslas aksjer falt 15 %. Salget kom etter at verdens rikeste mann spurte sine Twitter-følgere om han skulle selge 10% av aksjene sine i bilprodusenten. Tidligere foreslo amerikanske demokrater å skattlegge milliardæraksjer høyere, blant annet.