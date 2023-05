Elon Musk utnevner Linda Iaccarino som administrerende direktør for Twitter

Twitters majoritetsaksjonær hadde allerede dagen før kunngjort at de hadde utnevnt en kvinne til å lede selskapet, og spesifiserte at han ville bli «Administrerende direktør for styret og Chief Technology Officer, med overvåking av produkter, programmer og aktiviteter.»

Tidligere på fredag ​​slapp NBCUniversal en uttalelse som sa at Linda Iaccarino hadde sagt opp sin stilling.

I løpet av sine tolv år med dette datterselskapet til kabeloperatøren Comcast, bidro hun til å samle alle gruppens medier under én enkelt reklameplattform for å forenkle visning for annonsører. Jeg jobbet også med å forbedre indikatorer for annonseeffektivitet.

Med en karriere som strekker seg over mer enn 30 år innen TV-reklame (hun jobbet også for Turner Group), må hun bringe ekspertise til det sosiale nettverket, men også en tilgjengelig adressebok, i en tid da Twitter lider av annonsørtilbaketrekking.

«All-purpose app»

Siden Elon Musks overtakelse av Twitter i oktober, har mange koblet fra kontoene sine, berøvet den obsessive, uforutsigbare ledelsen til en kokende milliardær, samt usikkerhet om innholdsmoderering.

Spesielt sparket han mer enn to tredjedeler av de ansatte, gikk tilbake til kontroversielle personer som ble utestengt fra nettverket, og forstyrret kontoautentiseringssystemet.

Lederen for Tesla og SpaceX gjennomførte en undersøkelse i desember og spurte plattformbrukere om han burde gi opp siden eller ikke. Rundt 17 millioner av dem uttalte seg, inkludert 57 % for hans avgang.

Etter litt nøling – han hadde antydet at dette var et resultat av en hær av roboter – endte Elon Musk med å tweete at han planlegger å forlate når han «finner noen gale nok» til å få det til å fungere.

«Jeg ser frem til å samarbeide med Linda for å gjøre denne plattformen om til en X, gjør-det-alt-app,» sa han fredag.

Milliardæren ga nytt navn til selskapet «X Corp» forrige måned. Han snakker jevnlig om sitt mystiske prosjekt for å gjøre Twitter til en mangefasettert app, med finansielle tjenester, som WeChat i Kina.

Linda Iaccarino møtte ham for noen uker siden på en markedskonferanse i Miami. På spørsmål om situasjonen på Twitter siden oppkjøpet, svarte han: «Det går bra… Det er underholdende… Det er en katastrofe noen ganger.»