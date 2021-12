Elon Musks SpaceX 52 sender opp Starling-satellitter

Romfellesskap SpaceX Blant de nåværende rike i verden, Elon Musk, Lanserer dusinvis av Starling Internett-satellitter Vandenberg Space Force Innsiden California Som en del av selskapets innsats for å gi Internett-tilgang til underprivilegerte deler av verden. Rakett Hawk 9 Double Decker tok av tidlig lørdag morgen med en stabel med 52 Starling-satellitter.

Den første fasen av raketten returnerte til jorden omtrent ni minutter etter start og landet på dronen. SpaceX I Stillehavet, ” Selvfølgelig elsker jeg deg fortsatt , (Selvfølgelig elsker jeg deg fortsatt). Lanseringen markerer selskapets 98. vellykkede landing og boosterens 11. lansering og redning Hawk 9, En rekord SpaceX. Dette oppdraget er den 34. lanseringen av Starling-galaksen. SpaceX Lanserte nesten 2000 Starling-satellitter, hvorav omtrent 1800 er i bane.

Høyhastighets internettilgang

Selskapet prøver å bygge et sett med tusenvis av satellitter for å gi høyhastighets internettilgang til sine kunder over hele verden. På østkysten, SpaceX Tyrkisk kommunikasjonssatellitt skjøt opp sin andre rakett i bane innen 24 timer lørdag kveld. Den første etappen av raketten landet på det siste ubemannede flyet SpaceX, Mangel på gravitas «Rakettselskapet forbereder seg på å starte sitt 24. tankoppdrag Internasjonal romstasjon (ISS)