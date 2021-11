Elsner: “Ikke teller mot Beersat”

“Selim (Amalla) pådro seg en direkte skade på Iliak Crest, og vi håper å komme tilbake til søndag (mot Charleroi). Arnad (Podard) begynte igjen med fysioterapeuter. I fellestrening kan han komme tilbake på søndag.”

Abdu Tapshoba er tilbake. “Han starter sannsynligvis”, la Elsner til, og prøvde ikke å dekke over spillet sitt. “Det blir ingen uttelling fra min side. Dette er en viktig uke for oss. Med tanke på alles friskhetsnivå vil jeg gjerne stille med det beste laget. Fra dette perspektivet må vi sørge for Peersat og Charlero. Gentle, Lifeis, Siquet, Ruskin, Simirod og Muleka startet da de ble valgt ut i novemberpausen.

En venstreving må styrkes

Liga-treneren, som venter på lagets reaksjon etter det milde (3-1)-nederlaget, nevnte også overgangsvinduet, som åpner om en måned. “Vi har en del parametere å ta hensyn til, men vi hadde en diskusjon for å bli enige om at venstresiden er en korridor vi ønsker å styrke. På andre nivåer kan mulige avganger utlignes.”