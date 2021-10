Elsners første resultater i standarden: Kaptein Arnaud Podard, Ducenne og Carcela gjenansatt!

Det krever øvelse: Fra nå av vil pressekonferanser om standarden bli holdt på D-2 i konkurransen. Det var valget av Luca Elsner som tok sine første beslutninger som trener. Den første er sterk. Den nye kapteinen er Arnaud Podard Roach. “Han er en garanti når det gjelder ledelse, han snakker og føler ansvar. Jeg ga ham et håndtrykk, men vi trenger en intern struktur for ledelse, med gutter som Lifes, Duchenne eller Carcela, litt annerledes.”

Vi forstår det med disse ordene: Elsner vil erstatte Nose Duchen og Mehdi Carcela, som har vært på sidelinjen siden sesongstarten (mens han fortsetter å trene med A -kjernen). “Jeg vil sette de beste spillerne på den beste tiden. Døren er ikke stengt for noen,” sa Elsner og la til at han fortsatt sendte Alexander Boljevic for å trene på U21 (med Maxim Lestian, som en påminnelse, ikke endret). Men han hadde William Polykvisha. “Jeg kan ikke trene alle. Jeg må jobbe med et trangt team. Men omstendighetene endres hver uke. Ingenting er endelig.”

Det eneste sikre denne lørdagen er Kozko Simirod (kalv) og Costas Lifeis (lår) pakker. “Kozko har en mindre skade og vil være på sidelinjen i omtrent 10 dager.

“Men det er fortsatt gode nyheter fra sykehuset: Merville Pope Bogadi spiller bra. Han vil spille med Jenkil U21 -er denne fredagskvelden for å teste seg.