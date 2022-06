Elton Ring-utviklerens neste spill nærmer seg ferdigstillelse | Gamespot Nyheter

I et intervju med 4Camer sa Hitachi Miyazaki fra FramSoftware at et uanmeldt prosjekt er i sluttfasen av utviklingen. Prosjektet beskrives som en veldig kort fantasi, som bruker ideer som ikke passer inn i eventyrmodellen som de vanlige Souls. Men uansett hva som er løst, vil Elton Ring fortsette å motta støtte i fremtiden, selv om Miyazaki har indikert at han ikke er klar til å avsløre hva fansen kan forvente seg videre.

Tidligere Ubisoft-utvikler Charles Randall twitret: «Hesten i AC1 var et vridd menneskelig skjelett fordi verktøysettet vårt bare fungerte med 3ds max bipolar. Gratulerer til de fantastiske animatørene og riggerne som fikk denne fyren til å se ut som en hest!»

343 Industries har bekreftet at de utforsker ideen om å inkludere mikrotransaksjoner i Hollow: The Master Chief-samlingen. I en oppdatering på WePoint-siden forklarte sosial skribent Alex Wakford at 343 sesongpoeng ville bli omdøpt til Spartan Points og at nye former for mikrotransaksjoner vil bli lagt til.