Elton-ringen er større og mer kompleks enn opprinnelig forventet

Elton Ring-direktør Hidetaka Miyazaki snakket med Famitsu i detalj om spillverdenen.

Siden programvarens første åpne verden-spill, er Elton Ring fortsatt større enn utviklerens tidligere titler. Ifølge Miyazaki, rapporten Den første linjen, Gjennom Elton Ring hadde utvikleren en stor drøm fra begynnelsen og jobbet fra begynnelsen for å gjøre dette prosjektet til sitt største spill. Sluttresultatet er et større og mer ambisiøst spill enn opprinnelig planlagt.

Den økte størrelsen og effektiviteten til utviklingsteamet har lagt til enestående størrelse og kompleksitet til Elton Ring, samtidig som den leverer den samme kvaliteten som fansen forventer av studioet.

Gitt størrelsen på The Lands Between, følte utvikleren behovet for å tilby en praktisk måte for spillere å utforske, så vår trofaste Stead-torrent ble født. I følge Miyazaki er ridning ikke inkludert som en måte å komme seg rundt i verden raskere horisontalt, men vertikalt, takket være Spirit Springs og dobbelthopp. Han avslører at det er for enkelhets skyld å gjøre torrenten til en spektral steed, så spillere kan umiddelbart tilkalle assistenten sin og kaste når det er nødvendig.

Under intervjuet diskuterte Miyazaki også Sekros innvirkning på Elton-ringen. Han forklarte at Sekro ikke hadde noen direkte innvirkning på det nye spillet da begge spillene fungerer samtidig. Miyazaki har ikke hatt noen innvirkning siden han jobbet som spillregissør på begge temaene.

Til tross for den betydelige suksessen til spillet, sier Miyazaki Han var nervøs for å gi ut Elton-ringen.