Elyounoussi har returnert en ‘større og bedre pakke’ – The Athletic

Før Southampton -spillerne kom tilbake på forhåndssesongen, hadde Ralph Hasenhuttl allerede bestemt seg for at han ville gi Mohamed Elyounoussi muligheten til å vise om han har vokst som spiller etter to påfølgende låneperioder i Skottland med Celtic.

Opprinnelig signert for å erstatte Dusan Tadic i 2018, har den norske landskampen flere opptredener i det skotske Premier League (44) enn i den engelske Premier League (17).

Men han kom tilbake til sørkysten i sommer med et poeng å bevise. Det føltes som den siste sjansen. Hvis du ikke klarer å imponere, vil det mest sannsynlige resultatet være en ny låneperiode andre steder eller en permanent avgang fra klubben.

“Han har vært livlig hele forsesongen og ventet på en mulighet,” forklarte Hasenhuttl.

Og når overgangsvinduet nærmer seg slutten, synes sjansene for at Elyounoussi skal dra etter uken han har hatt, ikke-eksisterende.

27-åringen markerte sin retur til folden med et herlig hat-trick mot Newport på Carabao Cup sist onsdag, og hjalp hans side til en 8-0-seier, før han klarte sin første Premier League-start. Siden mai 2019 i St. James. ‘Park.

Elyounoussi erstattet Theo Walcott i Hasenhuttls startelleve og ble værende til siste fløyte, med sitt mål i andre omgang, selv om han ikke visste så mye og utlignet uavgjort.

“Jeg følte at han fortjente muligheten til å spille,” sa Southampton -manageren etter kampen. – Han hadde en fantastisk kamp i løpet av uken. Jeg er veldig glad på hans vegne.