EM 2022 – gruppe A

Fem år etter å ha gått av veien under EM, er Norge og Ada Hegerberg tilbake med ambisjoner. Presentasjon av eksamen.





Hans kvalifiseringsreise Norge nøt en rolig kvalifiseringskampanje i en gruppe som inkluderte Nord-Irland, Wales, Hviterussland og Færøyene. Det er ett av tre lag, sammen med Nederland og Tyskland, som vinner alle konkurranser. De trengte bare å spille seks kamper – inkludert to knappe 1-0-seire mot Wales – for å kvalifisere seg, med deres to siste kamper mot Hviterussland og Færøyene avlyst. Husk at Caroline Graham Hansen var det viktigste offensive våpenet til nordmennene, med ti mål. Gruppe C: 1

Konkurranser: 6

Seirer: 6

Tegning: 0

Feil: 0

Scorede mål: 34

Innslupne mål: 1 Resultater

Nord-Irland (6-0, 6-0)

Hviterussland (7-1, borte)

Færøyene (13-0, annullert)

Wales (1-0, 1-0)

Team Norge er en av de beste nasjonene i kvinnefotball, men de gikk glipp av møtet ved siste EM, og gikk ut av konkurransen i gruppespillet uten å vinne en eneste kamp. Som kvartfinalist i siste VM virker hun klar for å finne en plassering som passer henne bedre, og Ada Hegerberg er tilbake etter nesten fem år. Laget er dannet i 4-4-2 eller 3-4-3 modulært i 4-3-3 (under Algarve-turneringen, med relativ suksess) takket være spesielt allsidige spillere. Avrunder en solid kjerne i forsvar med Mary Thoristotir og Maren Mjelde. Sistnevnte, lederen for laget, har imidlertid vært skadet lenge og formen er et spørsmålstegn. Ingrid Engen erstatter ham i midtforsvaret, men hun burde starte på midten, med Frida Manum som rykket ned på benken Vilde Pe Riza. Men lagets store sterke side er angrepstrioen Kuro Rayden (mindre diskutert enn partnerne, men mer verdifulle), Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg, en av de beste i konkurransen. Hvis laget er solid med mange fysiske detaljer, mangler de tempo bortsett fra noen få spillere og er noen ganger slurvete i forsvar. Det kan bli kostbart når toppscorer Cicely Fiskerstrand ikke spiller på EM. Sikkerhetstiltak. Med Ada Hegerberg tilbake har Norge en ekstra fordel (Foto UEFA.com)

Trener Lagets svenske trener, Martin Sjögren, tok tømmene i slutten av 2016 etter at klubben nøt suksess i Sverige. Starten hans ble komplisert av en tidlig avkjøring fra veien under siste EM og Ada Hegerberg som nektet å bli med i utvalget. Laget svarte bra med et kvartfinaleløp i siste verdenscup og Ada Hegerberg er tilbake, men til tross for Sjögrens påviste allsidighet, vil Sjögrens vane med å spille ute av posisjon gi tilbakeslag mot ham. Dårlig avgjørelse.

En nøkkelspiller Caroline Graham Hansen I Ada Hegerbergs fravær tok han på seg sitt ansvar som angrepsleder og fikk en ny dimensjon på klubb- eller nasjonalt nivå, og etablerte seg som en av de beste spillerne i verden. Hun scoret nesten en tredjedel av lagets mål i kvalifiseringen (10, med syv assist, noe som gjorde henne til den mest avgjørende spilleren i kvalifiseringen på seks kamper), og hun burde gå litt tilbake med Hegerbergs ankomst. Spillere blir bedt om å erstatte ham om nødvendig (Karina Savic, Frida Mann eller den lovende Elisabeth Derland).

Forutsigelse I gruppe A vil Norge vanligvis konkurrere med Østerrike om den andre kvalifiseringsplassen til kvartfinalen, som de kan bli med om de spiller seriøst. Da må det være Spania eller Tyskland som står i veien for den, og det kan være folk som kan hjelpe det med å komme videre. Kvartfinalen vil være en bekreftelse på at laget ønsker å komme tilbake på pallen.

Rapportere Martin Sjögren: – Vi har en god balanse i laget. Vi har mange unge spillere med liten erfaring og ingen kjerne for verdensmesterskapet i 2019. Som en bonus kan vi igjen regne med en av de beste spissene i verden med Ada Hegerberg. Kvaliteten på troppen er den beste vi har hatt på lenge.

Faktisk Etter et fravær på nesten fem år, kom Ada Hegerberg tilbake til utvalget (og fikk sitt første internasjonale hat-trick siden 2017). Å legge til en av verdens beste målscorere er et enormt løft for et lag. Vi kan ha fryktet mangel på automatisering med spillere som lærer å utvikle seg uten henne, men fire mål på tre kamper siden hun kom tilbake, det ser ikke ut til å være noe problem…

Antall: 4 Dette er det totale antallet valg for de tre keeperne som er valgt ut til EM. Den ubestridte innehaveren Cicely Fiskstrand pådro seg en kneskade i mai og ble utelukket fra EM, og den plassen må fylles av Crowe Pietersen (31), som starter de tre kvalifiseringskampene og de to siste kvalifiseringskampene, og Aurora Mikkelsen, 26, som vil bli valgt.

Produkt Norge fikk egentlig ikke noe referanseresultat i fjor fordi de ikke møtte et stort lag. Med et mye modifisert personell og ny taktikk tapte Algarve også mot Italia og Portugal tidligere på året under turneringen. Hegerbergs (så vel som Mjeldes) tilbakekomst merkes imidlertid umiddelbart og ugyldiggjør delvis tidligere beslutninger, valget går nå mot fremtiden. >> Resultater av produktkonkurranser

Kalender v Nord-Irland torsdag 7. juli kl. 21.00

Mot England mandag 11. juli kl 21.00

mot Østerrike fredag ​​15. juli kl 21.00

Spillere G: 1-Kuro Pietersen (Valerenga Fotball, 3/0), 12-Sunniwa Skoglund (Stabaek Fotball, 0/0), 23-Aurora Mikkelsen (SK Bran Gwinner, 1/0) 1-Kuro Pietersen (Valerenga Fotball, 3/0), 12-Sunniwa Skoglund (Stabaek Fotball, 0/0), 23-Aurora Mikkelsen (SK Bran Gwinner, 1/0) D: 2-Anja Sonstevold (Inter Milan, IDA, 21/1), 3-Maria Thoristotir (Manchester United WFC, ANG, 61/3), 4-Dua Hansen (SK Brann Gwinner, 16/0), 5-Kro Bergsvand ( SK Brann Kvinner, 12/4), 6-Maren Mjelde (Chelsea WFC, ENG, 153/19), 17-Julie Blackstad (Manchester City WFC, ENG, 15/2), 20-Synne Skinnes Hansen (Rosenborg BK Kvinner, 27/0), 21-Anna Longus Josendel (Rosenborg PK Gwinner, 2/0) M: 7-Ingrid Syrstad Engen (FC Barcelona, ​​​​ESP, 48/6), 8-Vilde Be Riza (Manchester United WFC, ENG, 50/2), 11-Cro Raiden (Chelsea WFC, ENG, 66/16), 15- Amalie Vevle Eikeland (Reading WFC, ENG, 33/3), 16-Lisa Fjelstad Naalsund (SK Brann Kvinner, 7/0), 18- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal WFC, ENG, 51/7), 19-Eli Terland (SK Bran Gwinner, 16/6) Det er: 9-Karina Savic (Avaltsnes AD, 31/4), 10-Caroline Graham Hansen (FC Barcelona, ​​​​ESP, 95/43), 13-Celine Bisset Iltuzi (Paris Saint-Germain FC, FRA, 6/4), 14- Ada Hegerberg (Olympic Lyonnais, FRA, 70/42), 22-Sophie Roman Haag (Roma SPA, ITA, 1/0) Sentrale innbyttere: Cecile Fiskstrand (G) (skadet), Elise Thornes (kval).

Deltakelse i Euro Oppmøte: 11

Beste resultat: Vinner (1987, 1993)

Verste resultat: gruppespill (1997, 2017)

Siste deltakelse: 2017 (gruppefasen)